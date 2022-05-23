موعد عيد الأضحى 2022 وعدد أيام الإجازات الرسمية المقررة للموظفين في القطاع العام والقطاع الخاص

وفقا لما حددته الحسابات الفلكية تم تحديد يوم عيد الأضحى المبارك وهو اليوم التاسع من شهر يوليو، حيث ينتظر موظفى الحكومة والقطاع الخاص تحديد عدد أيام الإجازة الخاصة بعيد الأضحى، حيث من المعتاد أن يتم إعطاء يوم وقفة عرفات إجازة وأيضا يتم إعطاء إجازة لثلاث أيام العيد، وستكون الإجازة مضاف له يوم الجمعه والسبت، وهما أيام اجازة رسمية للقطاعات الحكومية، على عكس القطاع الخاص سيأخذ وقفة عرفات وثاني أيام العيد والثالث أيضا.

ما هي الأجازات الرسمية لعام 2022

يتم إعطاء بعض الأيام إجازات رسمية، تكون تلك الأيام مرتبطة بذكري ثورة أو الاحتفال بنصر، أو أعياد ومناسبات خاصة، لذلك سنقوم بذكر كل الإجازات الخاصة بالاعياد والمناسبات ما قبل عيد الأضحى مباشرة:

وتبدأ بذكر ثورة 30 يونيو، وهذا اليوم اجازة رسمية لجميع القطاعات سواء كان عام أو خاص، كما أن اليوم اجازة ومدفوع الأجر أيضا مثل جميع الإجازات الرسمية.

وبعد إجازة عيد الاضحى بشكل مباشر تأتي ذكرى ثورة 23 يوليو، وهو يوم أجازة لجميع القطاعات.

وبعد ثورة 23 يوليو يأتي يوم 30 يوليو وهو اجازة رسمية احتفالا بالعام الهجري الجديد.

وتأتي الاجازة التالية وهى السادس من أكتوبر، احتفالا بالنصر العظيم.

وفي نفس الشهر ستكون الإجازة الأخيرة احتفالا بالمولد النبوي الشريف في 8 من شهر أكتوبر.

عدد الاجازات الرسمية لعام 2022

وبالنسبة لكل الإجازات الرسمية التي تكون في عام 2022 هي: