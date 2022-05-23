نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف متاجر على كيفك في المملكة العربية السعودية وعروض الصيف في المقال التالي

تطرح متاجر على كيفك في السعودية مجلة عروض تحتوي على عدد كبير جدًا من العروض والخصومات تقريبًا في كافة الأقسام وذلك بمناسبة اقتراب فصل الصيف لذلك غلب على العروض منتجات كثيرة متعلقة بالصيف مثل أجهزة منزلية وبعض الأدوات الترفيهية خاصةً المتعلقة بالأطفال وغيرها من المنتجات التي يتم استخدامها طوال العام مما أدى إلى تسمية المجلة عروض الصيف وهي سارية لفترة جيدة من 20 مايو وحتى 10 يونيو من عام 2022. عروض الصيف من متاجر على كيفك للصيف طابع خاص من ارتفاع حرارة الجو مما يجعله يحتاج إلى منتجات خاصة ولهذا تقدم متاجر على كيفك في السعودية عروض الصيف التي تحتوي على منتجات عديدة نذكر لكم بعض منها.

أشهر منتجات الصيف هي المراوح الكهربائية باختلاف أشكالها وأنواعها وماركاتها ما بين المراوح الأرضية وذات الاستاند والقابلة للشحن وهكذا.

مثل مروحة قابلة للشحن من دوتس المروحة 30 وات وبها 2 من السرعات و14 بوصة سعرها 199 ريال بدلًا من 239 ريال.

مروحة أخرى من دوتس لكنها أرضي مقدم منها فئتان الأولى 50 وات و12 بوصة بسعر 129 ريال بدلًا من 149 ريال.

والثانية 110 وات و18 بوصة سعرها 179 ريال بدلًا من 199 ريال سعودي.

وبالطبع برادات المياه لا غنى عنها في الصيف ولهذا نجد عرض على برادة ماء من دوتس تعمل ساخن وبارد 635 وات بسعر 359 ريال سعودي بدلًا من 429 ريال.

أما المبرد الهوائي الصحراوي المناسب لطبيعة البلاد فيوجد من دوتس 8 لتر و65 وات بسعر 279 ريال بدلًا من 335 ريال. لصيف أكثر انتعاشًا عروض البحر في الصيف تزداد الزيارات للشواطئ والمناطق الساحلية والاستمتاع بمياه البحر أو حمامات السباحة.

والسباحة للأطفال تحتاج بعض التجهيزات للحفاظ على سلامتهم مثل العوامات التي تساعدهم على السباحة والنظارات لحماية العينين من مياه البحر المالحة أو مياه حمامات السباحة وما بها من كلور.

وتقدم متاجر على كيفك خصومات على مجموعة منوعة من هذه المنتجات مثل نظارات سباحة من بيست وي بسعر 4.95 ريال سعودي وتوجد منها ألوان مختلفة.

كذلك كفر سباحة من بيست وي 51 سم أيضًا بسعر 4.95 ريال.

وللأطفال الصغار نصنع لهم مسابح في المنزل مثل مسبح نفخ دائري شكل رسومات أسماك من 3 طبقات 152*51 سم بسعر 99 ريال سعودي. عمر شويل - جدة متاجر على كيفك في المملكة العربية السعودية وعروض الصيف - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف متاجر على كيفك في المملكة العربية السعودية وعروض الصيف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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