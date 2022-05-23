ضاع عمرنا بنرميه.. تنظيف الزيت المستعمل بعد القلي ورجعيه جديد مرة أخرى ووفري فلوسك

كثير ما تقوم ربات المنازل باستعمال زيت لقلي السمك والدجاج والبطاطس وغيرها من الأطعمة حيث يعتبر الزيت من المكونات المهمة التي لا غنى عنها في كثير من الأطعمة ولكن هناك بعض الطرق السهلة التي يمكن من خلالها تنظيف الزيت وإعادة استخدامه مرة أخرى بدلًا من القائه وخاصة بعد غلاء الاسعار وسوف نوضح خلال تلك المقال إعادة تنقية الزيت مرة أخرى بطرق سهلة وبسيطة وبأقل المكونات المتوفرة في المنزل وبطريقة صحية وبدون أي ضرر على صحة الإنسان سنحصل على زيت جديد ولامع وبأقل الخطوات

تنظيف الزيت المستعمل بواسطة الخل

توجد العديد من الطرق السهلة التي يمكن من خلالها إعادة تنقية الزيت ومن أشهرها الخل حيث يعتبر الخل من المواد الحامضية التي تتفاعل مع الزيت ويعمل على تنقيته وسوف نوضح طريقة استخدام الخل في إعادة تدوير الزيت مرة أخرى خلال تلك السطور.

المكونات

حوالي لتر من الزيت أو كمية الزيت المراد تدويرها.

ملعقتين من الخل الخام.

طريقة التحضير

نقوم بإحضار إناء واسع ونقوم بتصفية الزيت بواسطة المصفاة.

نقوم بإضافة ملعقتين من الخل على الزيت المراد تنقيته ونقلب المحتويات جيدًا في طاسة واسعة ويفضل أن تكون طاسة تيفال.

نقوم بوضع تلك المحتويات على نار هادئة جدًا.

ونترك الزيت مع الخل حتى يغلي تمامًا لمدة نصف ساعة.

ونترك الزيت مع الخل حتى يغلي تمامًا لمدة نصف ساعة. وبذلك يكون الزيت جاهز للاستعمال بدون الحاجة إلى أي إضافات أخرى وبهذه الطريقة يمكن إعادة تدوير أي كمية زيت متواجدة في المنزل بأقل الإمكانيات المتوافرة.

طريقة أخرى لإعادة تدوير الزيت

توجد طرق أخرى عديدة لإعادة تدوير الزيت مرة أخرى سوف نوضح أشهرها

المكونات

الزيت المراد إعادة تنقيته.

قمع.

قطن أو شاش.

زجاجة فارغة.

طريقة التدوير