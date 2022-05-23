طريقة عمل بيتزا سريعة من غير فرن على الطاسة وطعمها زي الجاهزة تماماً

تعتبر بيتزا الطاسة من أسرع المأكولات التي أقبل على تناولها الكثير من الأشخاص فتتسم بيتزا الطاسة بسهولة التحضير بالإضافة إلى مذاقها الشهي وهناك الكثير من السيدات التي تبحث عن الخطوات التي تتبع من أجل تحضير بيتزا الطاسة وإليكم من خلال مقالنا التالي الخطوات التي تتبع لتحضير بيتزا الطاسة.

طريقة تحضير بيتزا الطاسة

تعتبر بيتزا الطاسة من المأكولات الشهية التي لديها نكهة مميزة كما أن المقادير بسيطة ويمكن الحصول عليها من أي مكان وإليكم في السطور الآتية مقادير تحضير بيتزا الطاسة.

مكونات بيتزا الطاسة

ثلاثة أكواب من الدقيق الأبيض متعدد الاستخدمات. ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون. ملعقة من الخميرة الفورية. ملعقة من السكر. ملعقة صغيرة من الملح. نصف كأس من صلصة البيتزا الجاهزة. كأس من الجبنة الموزاريلا المبشورة. خضار مشكل كالطماطم والفلفل الأخضر والزيتون ويتم تقطيعهم إلى شرائح.

خطوات تحضير بيتزا الطاسة

يتم تحضير بيتزا الطاسة بخطوات بسيطة للغاية كما أنها لا تستغرق وقت نهائيًا في التحضير وإليكم في السطور الآتية تلك الخطوات.

طريقة تحضير بيتزا الطاسة