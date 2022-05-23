نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كفتة البطاطس المقلية باللحمة المفرومة مقرمشة وإقتصادية وطعمها تحفة في المقال التالي
تعتبر كفتة البطاطس من المأكولات الشهية التي يفضلها الكثير من الأشخاص كما أنها من الوجبات الاقتصادية والغير مكلفة بالمرة، والتي يتم تحضيرها بكل سهولة ويمكن أن يتم تناولها مع الكثير من الوجبات الأخرى كالمكرونة أو يتم تناولها باستخدام الخبز مع الطحينة والسلطة كوجبة إقتصادية ولذيذة وسوف يحبها أولادك كثيراً، ومن خلال مقالنا التالي سنقدم إليكم الطريقة التي تتبع من أجل تحضير كفتة البطاطس.
طريقة تحضير كفتة البطاطس
تبحث الكثير من السيدات عن الخطوات المتبعة من أجل تحضير كفتة البطاطس وفيما يلي المكونات والطريقة المتبعة لعمل كفتة البطاطس.
مكونات كفتة البطاطس
- لحم مفروم كمية مفتوحة.
- ثمرتان من البطاطس.
- نصف ملعقة من الفلفل الأسود.
- ملعقة من الملح.
- بصلة كبيرة ويتم بشرها.
- ربع كأس من البقدونس المفروم فرم ناعم.
- كأس من البقسماط.
- بيضة مخفوقة.
- القليل من الدقيق.
خطوات تحضير كفتة البطاطس
تتسم خطوات التحضير بأنها سهلة وغير مكلفة على الإطلاق وإليكم في السطور الآتية خطوات تحضير كفتة البطاطس.
طريقة تحضير كفتة البطاطس
- يتم خلط كلًا من البصل المبشور واللحم المفروم.
- يتم إضافة كلًا من الملح والفلفل الأسود ويتم خلطهم سويًا.
- بعد ذلك يتم إضافة البقدونس المفروم إلى خليط البطاطس ويتم الخلط بينهم جيدًا.
- بعد ذلك يتم تشكيل الكفتة إلى أقراص ويتم تقليبها في الدقيق جيدًا ثم يتم غمسها في البيض المخفوق.
- بعد ذلك يتم وضع الأقراص في البقسماط ويتم تقليبها من كافة الجهات.
- يتم وضع صينية كفتة البطاطس في الفرن ويتم تركها لمدة ربع ساعة.
- بعد ذلك يتم تقليب أقراص الكفتة على الجانب الأخر ثم يتم ترك الصينية في الفرن لمدة عشرة دقائق.
- بعد ذلك يتم إخراج الصينية من الفرن ثم يتم وضعها في طبق التقديم.
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