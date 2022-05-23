كفتة البطاطس المقلية باللحمة المفرومة مقرمشة وإقتصادية وطعمها تحفة

تعتبر كفتة البطاطس من المأكولات الشهية التي يفضلها الكثير من الأشخاص كما أنها من الوجبات الاقتصادية والغير مكلفة بالمرة، والتي يتم تحضيرها بكل سهولة ويمكن أن يتم تناولها مع الكثير من الوجبات الأخرى كالمكرونة أو يتم تناولها باستخدام الخبز مع الطحينة والسلطة كوجبة إقتصادية ولذيذة وسوف يحبها أولادك كثيراً، ومن خلال مقالنا التالي سنقدم إليكم الطريقة التي تتبع من أجل تحضير كفتة البطاطس.

طريقة تحضير كفتة البطاطس

تبحث الكثير من السيدات عن الخطوات المتبعة من أجل تحضير كفتة البطاطس وفيما يلي المكونات والطريقة المتبعة لعمل كفتة البطاطس.

مكونات كفتة البطاطس

لحم مفروم كمية مفتوحة. ثمرتان من البطاطس. نصف ملعقة من الفلفل الأسود. ملعقة من الملح. بصلة كبيرة ويتم بشرها. ربع كأس من البقدونس المفروم فرم ناعم. كأس من البقسماط. بيضة مخفوقة. القليل من الدقيق.

خطوات تحضير كفتة البطاطس

تتسم خطوات التحضير بأنها سهلة وغير مكلفة على الإطلاق وإليكم في السطور الآتية خطوات تحضير كفتة البطاطس.

طريقة تحضير كفتة البطاطس