شوف عروض بنده الأسبوعية على اللحوم والمعلبات وجميع المنتجات تخفيضات هائلة الحق العرض

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إليكم عروض بنده الأسبوعية السعودية شهر مايو لعامنا الجاري 2022م، عروض وتخفيضات بنده لا تنتهي ولا يمكننا التوقف عن الحديث عنها ولأنها وبساطة هي فرصة رائعة لكل الأفراد ولكن العروض لفترة محددة ويختلف كل عرض عن الآخر بميزة معينة ولكن هي في كل الحالات تعمل على تخفيف وطأة حالة الغلاء الشديدة على المواطنين وتعمل على تسهيل شرائهم لكل أنواع السلع والمنتجات بأسعار مناسبة لهم ويتوفر في الماركت كل ما يحتاج إلى أي مواطن في بيته. عروض بنده الأسبوعية السعودية شهر مايو لعامنا الجاري 2022م أسعار ورق العنب ريم في ماركت بنده وصل إلى 11.45 ريال سعودي بدلًا من 22.95 ريال سعودي.

أما لحم التونة الخفيف مصنوع بزيت دوار الشمس سعره 10.95 ريال سعودي بدلًا من 15.80 ريال سعودي.

تونة خفيفة مصنوعة بالزيت النباتي نوعها ألوها سعرها وصل من 16 ونصف ريال سعودي إلى 10.95 ريال سعودي.

ورق عنب السوسن ناعم وطري الورقة سعره 13 ونصف ريال سعودي بعد أن كان 26.95 ريال سعودي.

فطر هيبا مقطع إلى شرائح أو كامل سعره وصل من 8 وربع ريال سعودي إلى 15 ونصف ريال سعودي.

باكيت أكياس شاي الأقوى ربيع المذاق سعرها وصل من 12 ونصف ريال سعودي إلى 14 ونصف ريال سعودي. عروض بنده حتى نهاية مايو 2022م مياه نستله سعرها وصل من 21.95 ريال سعودي إلى 14.95 ريال سعودي.

معجون أسنان سنسوداين سعره 28.95 ريال سعودي بدلًا من 37.95 ريال سعودي.

كريمة مراعي للطبخ سعرها وصل من 27.75 ريال سعودي إلى 21 ونصف ريال سعودي.

منظف باور جيل برسيل سعره 54.05 ريال سعودي بعد أن كان قبل الخصم حوالي 65.95 ريال سعودي.

أما سعر مياه بيرين معدنية وصل من 23.95 ريال سعودي إلى 15.95 ريال سعودي. عروض بنده الأسبوعية على اللحوم كفتة بقري برازيلي سعرها وصل من 38.95 ريال سعودي إلى 26.95 ريال سعودي.

برجر برازيلي بقري سعره 27.95 ريال سعودي بدلًا من 39.95 ريال سعودي.

فخد استرالي لخروف بالعظم سعره وصل من 57.95 ريال سعودي إلى 47.95 ريال سعودي.

موزة غنم استرالي بالعظم سعرها وصل من 74.95 ريال سعودي إلى 66.95 ريال سعودي.

نقانق بقري برازيلي سعرها 28.95 ريال سعودي بدلًا من 39.95 ريال سعودي. عمر شويل - جدة عروض بنده الأسبوعية على اللحوم والمعلبات وجميع المنتجات تخفيضات هائلة الحق العرض - ثقفني

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