شوف عروض العثيم الاثنين 23 مايو 2022 خصومات نصف السعر بجميع الفروع

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عمر شويل - جدة عروض العثيم الاثنين 23 مايو 2022 مهرجان الطازج الأسبوعي، والذي تجدونه في كافة فروع أسواق عبد الله العثيم بالمملكة العربية السعودية، خصومات نصف السعر هي أهم ما يميز عروض يوم الاثنين، حيث يمكنك الحصول على كل ما تحتاج إليه بأسعار منافسة وتخفيضات حقيقية، الكثير يفضلون شراء الخضروات والفواكه من العثيم، لسهولة الحصول على منتجات عالية الجودة بأفضل سعر، والحصول على تخفيضات كبيرة تصل إلى 50 بالمائة، في هذا المقال نخبركم عن آخر عروض العثيم اليوم بصفحة واحدة حتى يمكنكم تصفح عروض نصف السعر بسهولة.

عروض العثيم الاثنين 23 مايو 2022

بدأت عروض الصيف والمسماه بالعروض الباردة، حيث تتواجد الآن في كافة الأسواق الفاكهة الباردة والمنعشة، كل ذلك يمكنك الحصول عليه في عروض اليوم بسعر التكلفة، الفاكهة الصيفية تمنح جسمك الرطوبة والانتعاش، وتخفض من درجة حرارة الجسم قليلاً لمواجهة حرارة الصيف، تشمل الفاكهة الصيفية البطيخ، فوائد البطيخ عديدة ومتنوعة للجسم، إلى جانب الجوافة والعنب والكمثرى، وكذلك الكانتالوب والشهد والمانجو والكثير من الفواكه المنعشة.

عروض نصف السعر اليوم من العثيم تشمل سلة مشمش بنصف السعر، علبة خوخ، بطيخ، شمام، خصومات على أسعار البخاري الحمراء والمانجو بكل أنواعها المتوفرة، وكذلك الموز والرمان والأناناس الاستوائي، تتوفر كذلك مجموعة كبيرة من الخضروات الطازجة مثل الخيار والملفوف الكبير للمحشي، والجزر البلدي المحلي والليمون الفيتنامي، والباذنجان الأسود، احصل على الثوم بنصف الثمن اليوم فقط.

تتوفر أنواع عديدة من اللحوم الطازجة والمبردة بسعر التكلفة، لحم حاشي بعظم أو بدون عظم، ولحم مفروم بقري برازيلي، كما تتوفر مجموعة كبيرة من المخبوزات الطازجة من إنتاج اليوم، مثل خبز التورتيلا، دونات فانسي، كرواسان بالجبنة أو بالزبدة، خبز توست شرائح، وأنواع الحلوى الشرقية أو الغربية حسب الرغبة.

الأدوات المنزلية من أكثر الأشياء التي ننتظر تخفيضاتها سواء في عروض العثيم الأسبوعية أو في عروض الاثنين، عروض اليوم تشمل محضرة الطعام من كينوود، ميكرويف السيف 20 لتر، مقلاة جرانيت من ايبو لتحضير كافة الأكلات الصحية الشهية.

أحدث عروض العثيم اليوم مهرجان الطازج نصف السعر

جمعنا لكم صور عروض اليوم من أسواق العثيم: