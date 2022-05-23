من إن نهرده مش هترمى زيت القلى تأني... طرق مختلفة ومفيدة لاستخدام زيت القلى المستعمل هيوفرلك نص مصروف بيتك

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استخدام زيت القلى المستعمل، هل فكرت في يوم من الأيام أن الزيت المستعمل له استخدامات كثيرة بالتأكيد اعتدنا على التخلص من الزيت المستعمل بإلقائه في سلة المهملات أو في حوض غسل الأطباق، وغسل طاسة القلي بعدها، ولكن بعد هذه الأفكار التي سأعرضها لكم سوف تقومين بتجميع الزيت المستعمل حتى يتكون عندك كمية كبيرة تستطيعين استخدامها. استخدام زيت القلى المستعمل يمكن استخدام الزيت المستخدم في تلميع السيارات والأثاث وذلك

في تلميع السيارات والأثاث وذلك عن طريق استخدام قطعة قماش قطنيه بها ملعقة من الزيت مضاف عليها ملعقة خل فهي تجعل الأثاث يلمع.

بالإضافة إلى صاج السيارات يلمع بشكل واضح ويزيل جميع الأوساخ المتراكمة على السيارة والتي يصعب إزالتها باستخدام الماء والصابون.

فكرة جهنمية تجعل باب الفرن يفتح ويغلق بكل سهولة عن طريق وضع ملعقة من الزيت عند المفصلات التي تفتح الأبواب.

وتقفلها فهي قادرة على ذلك، ولكن كوني حذره بعد وضع الزيت لأن الباب سيغلق بكل سهولة.

ومن الممكن أن يكسر لأنك اعتدت على أن قد يكون صعب الاستخدام.

في بعض الأوقات يصعب تحريك مفتاح الشقة بداخل الكالون فيمكنك وضع المفتاح في الزيت وسوف يفتح بكل سهولة.

إزالة الصدأ من على الأقفال، وكذلك المواد الحديدية، فهو قادر على إزالة الصدأ بكل سهولة.

يساعد الزيت المستعمل الأواني الجديدة من تكون الطبقات السمراء التي تتكون عليها من الخارج.

الأواني الجديدة من تكون الطبقات السمراء التي تتكون عليها من الخارج. وذلك عن طريق غسل المقلاة جيدًا قبل الاستخدام، وبعد ذلك قومي بوضع الزيت المستعمل على السطح من الداخل والخارج.

يعاني رجال الدهان أو النقاشة من وجود بقع من زيت الدهان على أجسادهم.

ولكنهم بعد استخدام زيت الطعام للتخلص من هذه البقع لا يستغنون عنه بعد اليوم فهو أكثر مزيلات دهان الحوائط من أي مكان.

وذلك عن طريق وضعه على المكان ويتم تركه لمدة دقيقتين على الجسم وبعد ذلك يغسل بمسحوق الغسيل.

عمل الصابون لغسل الأطباق والأواني وذلك عن طريق إضافة لتر من زيت الطعام.

مع كوب الدقيق ونصف كوب بطاس ويتم التقليب تحصل على صابون، ولكن بعد أن يجف تمامًا هذا الخليط الذي صنعناه. عمر شويل - جدة من إن نهرده مش هترمى زيت القلى تأني... طرق مختلفة ومفيدة لاستخدام زيت القلى المستعمل هيوفرلك نص مصروف بيتك - ثقفني

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