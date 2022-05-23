شوف عروض الأجهزة الكهربائية الأساسية المميزة للمطبخ من أسواق السيف غاليري

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تقدم شركة السيف غاليري عروض قوية ومتنوعة على الأجهزة المنزلية الكهربائية التي تعد أساس كل منزل، بأسعار مناسبة، كما تقدم الأجهزه الأكثر مبيعاً وتعد الكمية محدودة بنسبه الأقبال الكبيرة لشراءه، كما تقدم أجدد العروض وأهمها، أختياري بين الكثير من أدوات المطبخ، يمكنكم التسوق والتصفح والشراء من المتجر الإلكتروني، وتقسيطها من خلال شركة تمارا وبدون فوائد. عروض الأجهزة الكهربائية الأساسية المميزة للمطبخ من أسواق السيف غاليري إديسون صانعة اللقيمات ( زلابية) تعمل بلاسلكي، متوفرة بلون أسود، تعمل بقوة 1800ملي أمبير، سعة الوعاء 800 مل، عدد الملحقات الجهاز 3 قطع

قوة المحرك 600 واط، ضمان 3 سنوات، أستخدامها سهل ضغطتين تخرج 3 لقيمات، تنظيفها سهل للغاية الأجزاء المرفقة يتم فكها وغسلها باليد أو غسالة الصحون ويتم مسح أعلى الآلة جيداً وبقماش مبلل، توفر لك سرعة و إتقان وبمجهود أقل، تتميز الآلة بوجود بطارية مدمجة مما يتيح لك أستخدامها بمرونة عالية، توصيل الىيمكنكم طلبه في خلال ساعة و5 دقائق ليصلكم يوم الإثنين الموافق 23 مايو 2022، سعر الجهاز 359.00 ريال. قسم فاتورتك على 3 دفعات بقيمة 156.33 ريال بدون فوائد مع تمارا.

قوة المحرك 600 واط، ضمان 3 سنوات، أستخدامها سهل ضغطتين تخرج 3 لقيمات، تنظيفها سهل للغاية الأجزاء المرفقة يتم فكها وغسلها باليد أو غسالة الصحون ويتم مسح أعلى الآلة جيداً وبقماش مبلل، توفر لك سرعة و إتقان وبمجهود أقل، تتميز الآلة بوجود بطارية مدمجة مما يتيح لك أستخدامها بمرونة عالية، توصيل الىيمكنكم طلبه في خلال ساعة و5 دقائق ليصلكم يوم الإثنين الموافق 23 مايو 2022، سعر الجهاز 359.00 ريال. قسم فاتورتك على 3 دفعات بقيمة 156.33 ريال بدون فوائد مع تمارا. إديسون قدر ضغط كهربائي، سعة 8 لتر تيفال، متوفر بلون أسود، تعمل بقوة 1300 واط، 8 ×1، يتميز بطبخ الطعام ببطئ، تحمير، خبز، إعادة تسخين، طبخ سريع، طبخ صحي، تحميص، سلق، صمام أمان لتحرير البخار بشكل محمي وسهل، عشرة برامج جاهزة للإستخدام بلمسة واحدة لإعداد وجبات سريع، ضمان من إديسون يصل لثلاثة سنوات، سهل التنظيف فالغطاء والوعاء الداخلي آمن في غسالة الصحون، سعر الجهاز 469.00 ريال، أطلب في خلال 0 ساعة 6 دقيقة، ليصلك الإثنين 23 / مايو / 2022. قسم فاتورتك على 3 دفعات بقيمة 156.33 ريال بدون فوائد مع تمار.

السيف صاج الكهربائي رصاصي، يعمل بقوة 2100 واط، مقاس القدر 40 سم، سريعة في الطهي إذ تتميز بلوح من الألومنيوم مع طلاء غير لاصق لسهولة التنظيف، صاج مطلي بالتيفلون الغير قابل للإلتصاق، التحكم بدرجة الحرارة حتى 250 درجة، ملحق إضافي غطاء أستانلس أستيل ، لون رمادي، بسعر 199.00 ريال. قسم فاتورتك على 3 دفعات بقيمة 66.33 ر.س بدون فوائد مع تمارا، أطلب في خلال 15 ساعة 40 دقيقة، ليصلك الثلاثاء 24 / مايو / 2022. عمر شويل - جدة عروض الأجهزة الكهربائية الأساسية المميزة للمطبخ من أسواق السيف غاليري - ثقفني

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