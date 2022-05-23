نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر افكار لوصفات لازالة طبقات الجلد الميت وتنعيم ملمس القدم والكعبين في المقال التالي

تشقق القدمين والكعبين مشكلة تواجه الكثير من السيدات والرجال وخاصة أصحاب البشرة الجافة وقد تنتج بعض الألآم بسبب هذه التشققات. بالإضافة إلى الشكل الغير محبب للقدمين والكعبين وتراكم الجلد الميت وللوقاية من تشقق الكعبين والقدمين. حيث نقوم بدهن القدمين بكمية مناسبة من الفازلين يوميا قبل النوم ولبس جوارب عليها للمساعدة في إعطاء القدمين ترطيب أعلى وأفضل. مسكات لتقشير الجلد الميت من الكعبين هيا بنا نتعرف على مسكات تساعد على تساقط الجلد الميت تباعا: ماسك لتقشير الكعبين باستخدام الليمون: ملعقة كبيرة من بيكربونات الصوديوم. نصف ليمونة كبيرة. ملعقة صغيرة من معجون الأسنان. ملعقة صغيرة من الفازلين. طريقة تحضير ماسك : في البداية يجب غسل القدمين جيدا وتجفيفهم.

نقوم بإحضار نصف الليمونة ونقوم بتنظيف منطقة الكعبين بالليمونة عن طريق دعك الكعبين بالليمونة لمدة دقيقة كاملة.

نقوم بإحضار وعاء صغير نضيف فيه معجون الأسنان وبيكربونات الصوديوم ونقوم بمزجهم جيدا.

بواسطة فرشة أسنان نقوم بغمسها في الخليط ونقوم بتنظيف منطقة الكعبين بها لمدة خمس دقائق.

يتم دعك الكعبين بالفرشاة بطريقة دائرية ثم نترك الخليط قليلا بعد مرور الخمس دقائق على الكعبين.

ثم نقوم بإحضار نصف ليمونة ونقوم بالتنظيف مرة أخرى للكعبين لمدة دقيقتان.

يغسل الكعبين جيدا بالماء الدافئ ثم يجفف وسوف تلاحظين أن الكعبين ازدادوا بياضا ومع الاستمرار في الوصفة سوف تختفي أثار التشققات نهائيا.

بعد ذلك نقوم بدهن الكعبين بالفازلين ثم نلبس جوارب قطنية قبل النوم.

تكرر الوصفة ثلاثة أيام متتالية وسوف تختفي التشققات نهائيا وتحصلين على أرجل بيضاء وناعمة. ماسك تقشير القدمين والكعبين باستخدام الفازلين: ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية. عصير ليمونة كبيرة. ملعقة كبيرة من الملح الخشن. ملعقة كبيرة من الفازلين النقي. طريقة تحضير الماسك: في وعاء صغير وعميق نضيف الخميرة الفورية ونضع عليها عصير الليمون.

نقوم بمزج الخميرة مع الليمون جيدا حتى نحصل على قوام كريمي.

نضيف إلى الخميرة والليمون ملعقة كبيرة من الفازلين ونقلب المكونات جيدا حتى تتجانس المكونات.

نقوم بتنظيف القدم جيدا بالماء الساخن ونقوم بدهن بطن القدمين بالوصفة.

ثم نقوم بلف القدمين ببلاستيك راب جيدا وتترك الوصفة على القدمين لمدة نصف ساعة. عمر شويل - جدة افكار لوصفات لازالة طبقات الجلد الميت وتنعيم ملمس القدم والكعبين - ثقفني

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