بسكويت اليانسون الذهبي برائحته الفواحة بحرفية المخابز في البيت بمكونات بسيطة

يعتبر بسكويت اليانسون من إحدى الوصفات السهلة والسريعة والتي تتسم بالمذاق الشهي، فالبسكويت من المقرمشات اللذيذة التي يتم تناولها بكثرة في وجبة الإفطار والعشاء، وتبحث الكثير من السيدات عن الخطوات التي يلزم اتباعها من أجل تحضير بسكويت اليانسون في البيت بحرفية، ومن خلال مقالنا التالي سنقدم إليكم الطريقة التي تتبع في تحضير بسكويت اليانسون.

كيفية تحضير بسكويت اليانسون

يتم تحضير بسكويت اليانسون بمقادير بسيطة وغير مكلفة وإليكم في السطور الآتية المقادير.

مكونات بسكويت اليانسون

كأس ونصف الكأس من الدقيق الأبيض. ملعقة كبيرة ونصف الملعقة من اليانسون. بيضتان بدرجة حرارة الغرفة. كأس من الزيت النباتي. كأس من السكر الأبيض. ملعقة صغيرة من الفانيليا. ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

خطوات تحضير بسكويت اليانسون

تتسم خطوات تحضير بسكويت اليانسون بأنها بسيطة وسهلة ولا تستغرق وقت على الإطلاق وإليكم في السطور الآتية خطوات تحضير بسكويت اليانسون.

طريقة تحضير بسكويت اليانسون