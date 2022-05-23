نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسكويت اليانسون الذهبي برائحته الفواحة بحرفية المخابز في البيت بمكونات بسيطة في المقال التالي
يعتبر بسكويت اليانسون من إحدى الوصفات السهلة والسريعة والتي تتسم بالمذاق الشهي، فالبسكويت من المقرمشات اللذيذة التي يتم تناولها بكثرة في وجبة الإفطار والعشاء، وتبحث الكثير من السيدات عن الخطوات التي يلزم اتباعها من أجل تحضير بسكويت اليانسون في البيت بحرفية، ومن خلال مقالنا التالي سنقدم إليكم الطريقة التي تتبع في تحضير بسكويت اليانسون.
كيفية تحضير بسكويت اليانسون
يتم تحضير بسكويت اليانسون بمقادير بسيطة وغير مكلفة وإليكم في السطور الآتية المقادير.
مكونات بسكويت اليانسون
- كأس ونصف الكأس من الدقيق الأبيض.
- ملعقة كبيرة ونصف الملعقة من اليانسون.
- بيضتان بدرجة حرارة الغرفة.
- كأس من الزيت النباتي.
- كأس من السكر الأبيض.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
خطوات تحضير بسكويت اليانسون
تتسم خطوات تحضير بسكويت اليانسون بأنها بسيطة وسهلة ولا تستغرق وقت على الإطلاق وإليكم في السطور الآتية خطوات تحضير بسكويت اليانسون.
طريقة تحضير بسكويت اليانسون
- يتم تسخين الفرن ثم يتم الحصول على إناء الخلاط الكهربائي ويتم خلط فيه كلًا من الزيت والسكر.
- بعد ذلك يضاف البيض والفانيليا ويتم الخلط ثم يتم إضافة اليانسون.
- يتم نخل كلًا من الدقيق والبيكنج بودر ثم يتم خلطهم مع اليانسون ليتشكل لديكم عجينة متماسكة.
- الحصول على صينية حجمها متوسط ثم يتم وضع العجينة فيها ويتم فردها بالتساوي في الصينية.
- القيام بإدخال الصينية إلى الفرن ويتم تركها في الفرن لحين أن تنضج وبشكل نهائي.
- بعد ذلك يتم إخراج الصينية من الفرن وتركها لحين أن تبرد تماماً قبل تقسبم البسكويت.
- بعد ذلك يتم تقطيع البسكويت على شكل مستطيلات ثم يتم تشغيل الفرن على ناحية الشواية ثم يتم التحمير على الوجهين حتى الحصول على اللون الذهبي الفاتح.
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