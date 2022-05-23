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الخل أحد أهم المواد التى لا يمكن الاستغناء عنها فى جميع المنازل وخاصة أنه متوافر وغير مكلف كما له قدرة فائقة فى مكافحة الجراثيم وتعقيم الأسطح وأثبت فاعليته الجبارة فى مجال التنظيف بكافة أنواعه سواء الملابس أو الأجهزة الكهربائية وحتى الاخشاب كما له استخدامات كثيرة جدا فى المطبخ وفى العديد من وصفات الطعام. فوائد الخل فى غسالة الملابس فى مقالنا اليوم سوف نعرف لماذا تستخدم ربات البيوت الخل في الغسالة وما فائدته: يجب تنظيف الحلة الاستانلس ستيل الداخلية الغسالة بالخل بشكل دورى للحفاظ على كفاءة الغسالة لكي تعمل بشكل أفضل.

يقوم الخل بتعقيم الحلة الداخلية للغسالة والتخلص من الجراثيم والبكتريا الموجودة بها.

يزيل الصدأ الذى يلتصق بالملابس عندما تكون الغسالة غير نظيفة من الداخل.

يفتت الخل البقايا والرواسب الناتجة عن الغسيل والتى من الممكن أن تسبب عطل فى الغسالة وعدم تسريب الماء وذلك نتيجة المادة الحمضية القوية الموجودة بالخل.

والخل له القدرة على تنظيف الملابس أيضا وليس الغسالة فقط فعند إضافته على الملابس عند الغسيل تحصلين على ملابس نظيفة وخاصة الملابس البيضاء تصبح ناصعة البياض. كيفية تطبيق دورة الخل لتنظيف الغسالة من الداخل يمكن القيام بدوره الخل بخطوات بسيطة وسهلة وهى كالاتى: تبدأ دورة الخل بوضع كوب من الخل داخل الغسالة وتملأ الغسالة بالماء وتشغل الغسالة دون وضع أى ملابس لتتم دورة الغسيل كاملة.

حيث أنه يجب أن تكرر هذه الدورة كل ثلاثة شهور على الأقل للتخلص من أي ترسبات أو تكتلات فى الحلة الداخلية للغسالة ولمنع حدوث أي صدأ فى الأجزاء الداخلية للغسالة.

كما أنه بعد تكرار هذه الدورة وملاحظة نتائجها المضمونة والرائعة لن تتوقف عن استخدامها مرة أخرى. عمر شويل - جدة لن تتوقعي ضعى الخل فى غسالة الملابس وشاهد ماذا يحدث لن تتركيه بعد اليوم - ثقفني

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