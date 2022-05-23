شوف أقوى عروض لولو السنوية Lulu offers من 23 مايو وحتى نهاية مايو

تتوفر كثير من الخصومات الخاصة الحصرية داخل جميع فروع لولو هايبر ماركت Lulu hyper market بجميع مدن المملكة العربية السعودية، والتي تضم مجموعة متميزة من العروض الحصرية على أسعار منتجات الأغذية بمختلف أنواعها، ومنها: خصومات على أسعار اللحوم والدواجن بأنواعها، وخصومات أخرى منهم على أسعار الفاكهة والخضروات، كما بالفروع تخفيضات أخرى على الأدوات المنزلية، وخاصة أدوات المطبخ والمفروشات، ومن خلال هذه المقالة نستعرض مع حضراتكم عروض لولو لهذا الأسبوع.

عروض لولو هايبر ماركت Lulu hyper market offers بالمملكة العربية السعودية

تنزيلات حصرية متنوعة لفترة محدودة على أسعار: الكورن فليكس المميز المذاق من نستليه كونتري كورن، وعرض آخر منهم على سعر المشروبات الغازية مختلفة الأنواع كالسفن أب، والميرندا والبيبسي، كما بالفروع تخفيضات أخرى على أسعار الشوفان الأبيض من جرينز، بالإضافة إلى العرض الخاص منهم على سعر معجون الطماطم من رنا، وتنزيلات أخرى منهم على أسعار القهوة الكلاسيكية من باجة، وخصومات أخرى منهم على أسعار مكرونة رنا.

عروض لولو السعودية Lulu big offers لفترة محدودة

توجد خصومات أخرى عديدة داخل فروع لولو السعودية Lulu Ksa، ومنهم: الكيت كات بالحجم الكبير، وعروض أخرى منهم على أسعار قشطة الخير، كما بالماركت خصومات أخرى على أسعار جل الإستحمام من كانديز، وعلى سعر مناديل الوجه من باسيو، وخصومات أخرى منهم مسحوق ابغسيل من برسيل Persil، وتخفيضات أخرى منهم على أسعار شامبو دابر فاتيكا، بالإضافة إلى خصومات خاصة لديهم على أسعار طقم أواني الطهي من تيفال، وتنزيلات أخرى منهم على أسعار المقلايات الغير لاصقة، بالإضافة إلى العروض الحصرية منهم على أسعار اي تي سي الوسادة الميموري من فوم كوبر، خصومات خاصة على منتجات طقم مفرش السرير من أي تي سي.

عروض خاصة اليوم بجميع الفروع Big offers

نستكمل مع حضراتكم تقديم باقي عروض لولو السعودية على أسعار: آبل أيفون 13 بسعة 128 جيجابايت، وعروض أخرى منهم على أسعار أوبو موبايل ايه 55 بسعة 128 جيجابايت، وسوعة رامات 4 جيجابايت، كما لديهم خصومات أخرى على أسعار موبايل هواوي واي 9.