لو مفتاح القفل ضاع متخفش…فكرة عبقرية لفتح القفل بدون مفتاح ولا آلة جربها مش هتندم

تعتبر مشكلة ضياع المفاتيح من أكثر المشاكل التى تواجهها بشكل يومي، حيث تعتبر مشكلة ضياع المفاتيح تؤدي لعدم استطاعتك دخول المنزل، مما يصيبك بالتوتر والقلق حول كيف تستطيع الدخول الى المنزل دون كسر الباب أو اللجوء إلى استعمال آلات أخرى تعمل على تدمير باب المنزل أو حدوث تشققات في الحوائط، لذلك جئنا لكم بفكرة عبقرية في فتح القفل دون الحاجة إلى كسر القفل أو كسر الباب، سنذكر لكم عدة طرق تساعدكم في فتح قفل الباب بدون أي مشاكل.

كيفية فتح قفل الباب بخطوتين دون كسر القفل

يعاني الكثير من الناس بضياع المفتاح أو الكسر بداخله مما يضطر إلى كسر الطبلة بالكامل او الباب لذلك نقدم لك طريقة سهلة وبسيطة لفتح القفل بدون كسره حيث أنه تلك الطرق التي سنقوم بذكرها، هي طرق مجربة بالفعل ونجحت مع عدد كبير جدا، كما أن تلك الطرق ساعتين في فتح القفل دون الحاجة إلى كسره، عليكم بمتابعتنا لمعرفة كيف نقوم بفتح القفل الخاص بالباب دون اللجوء إلى كسر القفل أو كسر الباب:

حيث أن الطريقة الأولى: هي أن ستك.استخدام مفتاحين، الأول خاص بالربط، والثانى خاص بالفك، ثم نقرب المفتاحيين ونجعلهم على هيئة مقص، ثم نقوم بالضغط بقوة على القفل حتى يتم فتح القفل، تحتاج تلك الطريقة إلى قوة بعض الشئ، ولكن ستجد نتيجة مبهرة.

كما أن الطريقة الثانية وهي استخدام أي إبرة من المعدن، تكون كويسة وذات سمك كبير، كما أيضا تكون ذات طول مناسب، تقوم بإدخالها بداخل القفل، حتى ينفتح.

فتح قفل الباب بخطوة واحد

تلك الطريقة الأكر شيوعا بين كل الطرق التي قمنا بذكرها، وهي عبارة عن استخدام مشبك الورق، ثم نقوم بفك المشبك وفرده، ثم جعله على هيئة سلك طويل، بعد ذلك تقوم بوضع الشبك بداخل قفل الباب، قم تقوم بتحريك المشبك يمينا ويسارا حتى يتم فتح القفل.

الكثير من الأشخاص يخافون من استخدام هذه الطريقة لفتح الابواب بطريقة غير شرعية أو السرقة ولذلك ننبه على الجميع الاحتياط وقل القفل الداخلي حتي تمنع حالات السرقة والسطو.