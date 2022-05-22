نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف تخفيضات الخمسات من عروض العثيم حتى نهاية شهر مايو على السلع الغذائية في المقال التالي
عروض العثيم السعودية، يكون هايبر العثيم من إحدى الأسواق المساهمة المتواجدة في المملكة العربية السعودية، كما أن هذا السوق يعد من أقوى السلاسل الكبيرة المتواجدة في المملكة العربية السعودية، وأيضًا يتواجد الهايبر في المرتبة رقم اثنان من الأسواق المركزية والمالية من ناحية المبيعات، حيث يتواجد في منزلته بعد سوق بنده الذي يكون تابعًا إلى مجموعة صافولا، وأيضًا فإن مجلة فوربس الشهيرة قد استطاعت تصنيف السوق بسنة 2016 على أن يعد من أكبر الأسواق القوية في السعودية.
عروض العثيم السعودية
يقوم العديد من الأفراد المقيمين في المملكة العربية السعودية بالبحث دائمًا عن أكبر العروض القوية مع الخصومات الرائعة التي تقدم وتتواجد في هايبر العثيم بالمملكة العربية السعودية، وذلك لأنهم يدركون أن كل الخصومات والعروض التي تتوافر في الهايبر ويكون متميزًا بها، حيث يتواجد العديد من العروض والخصومات تكون بالصورة الأسبوعية أو اليومية لكي يتم لفت وجذب العديد من العملاء، وكذلك تكون تلك الخصومات والعروض متوافرة على كل الأجهزة المنزلية والإلكترونية معها السلع الغذائية.
تخفيضات العثيم المملكة العربية
- اثنان كيلو جرام من شراب نوعه تانج بالبرتقال يكون بسعر 34.95 بدلًا من 52.95 ريال سعودي.
- 5 كيلو جرام من صابون نوعه تايد المركز يكون بسعر 31.95 بدلًا من 64.95 ريال سعودي.
- الدجاج المجمد نوعه دو حجم 1000 جرام يكون بسعر 123.95 بدلًا من 134.95 ريال سعودي.
- سعر الكيلو جرام من اللحم المفروم المبرد يكون 20.95 ريال سعودي.
- سعر الكيلو جرام من لحم الخروف البربري مع العظام يكون 51.95 ريال سعودي.
- مقدار كيلو من القرع العسل سعرها يكون 1.95 ريال سعودي.
- الليمون مقدار كيلو جرام يكون بسعر 4.95 ريال سعودي.
- البامية المحلية مقدار كيلو جرام يكون بسعر 7.95 ريال سعودي.
- الفلفل الحار الأخضر مقدار كيلو جرام يكون بسعر 3.95 ريال سعودي.
- سعر العلبة من الفتيت يكون 7.50 ريال سعودي.
- بسكويت الفاخر للعلبة الواحدة سعرها يكون 5.95 ريال سعودي.
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