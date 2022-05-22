نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف تنزيلات الصيف من اكسترا على الأجهزة الكهربائية عروض تصل إلى 50% في المقال التالي
عروض اكسترا السعودية، تكون شركة اكسترا من ضمن الشركات التي تختص في بيع كل الإلكترونيات المتواجدة في شركة اكسترا بسعر يتلاءم ويتوافق مع كل الأشخاص المتواجدين بالمملكة العربية السعودية إلى أن يتم الحصول والاستحواذ على جميع ما يحتاجون له ويرغبون به أما أن يكون من الأجهزة الإلكترونية والمنزلية وأيضًا الكهربائية، كما أن الشركة تعتبر من الشركات المساهمة التي دخلت للأسواق المركزية والمالية في السعودية.
عروض اكسترا السعودية
شركة اكسترا تعد من أكبر الشركات المتواجدة في المملكة العربية السعودية، حيث أن تلك الشركة مستمرة في تقديم أكبر وأقوى العروض والخصومات المذهلة للغاية التي تكون متوافرة ومتواجدة من خلال شركة اكسترا وتتميز بها، وأيضًا فإن شركة اكسترا قد منحت وقدمت أكبر الخصومات القوية والكبيرة بالسعر الذي يناسب ويتوافق مع كل فرد بالمملكة العربية السعودية، وكذلك فإن الشركة تعتبر من الشركات التي تختص لبيع كل الكهربائيات والإلكترونيات بالتجزئة مع الأدوات والأجهزة المنزلية.
تخفيضات اكسترا اليوم
- نشافة الملابس من النوع اريستون تسع حتى 7 كيلو جرام للتجفيف من خلال التهوية باللون الأبيض سعرها يكون 1999 ريال سعودي.
- موقد الغاز من النوع جليم غاز حجم 50 * 80 سم مصنوع من الستانلس ستيل يكون بسعر 3279 بدلًا من 3449 ريال سعودي.
- الموقد الكهربائي من النوع جليم غاز به 5 عيون من السيراميك حجم 90 * 60 سم من الأستيل يكون بسعر 6069 بدلًا من 6399 ريال سعودي.
- مجفف الملابس من النوع إل جي تسع حتى 9 كيلو جرام تدعم الواي فاي باللون الفضي يكون سعرها 4799 بدلًا من 7499 ريال سعودي.
- سعر مجفف الملابس من النوع ميتاج تسع حتى 7 كيلو جرام باللون الأبيض سعرها يكون 3199 ريال سعودي.
- المسرح المنزلي من النوع إل جي يكون بسعر 1199 بدلًا من 1599 ريال سعودي.
- مكبر الصوت من النوع إل جي مع البلوتوث بها 2 منفذ خاص يو اس بي باللون الأسود تكون بسعر 1599 بدلًا من 1999 ريال سعودي.
- هاي فاي من النوع سوني عالية القدرة مع إضاءة الحفلات سعرها يكون 1449 بدلًا من 1499 ريال سعودي.
- محفظة الجلد من آبل آيفون 12 ميني باللون الأزرق يكون بسعر 29 بدلًا من 599 ريال سعودي.
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