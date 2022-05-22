نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف احدث عروض بنده الاثنين 23 مايو 2022 خصومات تصل الي 50% في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم عروض بنده الاثنين والتي تعد من العروض المميزة للغايه حيث عليها إقبال كبير من المواطنين دائما للاستفادة من الخصومات الكبيرة التي تقدمها علي كافه سلعها ومنتجاتها حيث تاتي في المرتبة الأولي دائما في تقديم العروض لذالك نقدم لكم من خلال موقع ثقفني عروض بنده الأحد كي تستفيدوا بالخفيضات التي تصل إلى نصف الثمن في جميع المتاجر والأسواق الخاصة ببنده وهايبر بنده في جميع المدن.

عروض بنده الاثنين

تحتوي عروض بنده علي العيد من المنتجات التي لا غني عنها في اي منزل والتي يحتاج إليها كل أفراد الأسرة كما تشمل كافه المواد الغذائية من فواكه حيث تقدم أجود وافضل أنواع السلع الغذائية لذالك هناك إقبال كبير للغايه للاستفاده من العرض الأسبوعي والعروض اليوميه دائما قبل انتهاء الكميه ونفاذ العرض لذالك نقدم لكم مجله عروض بنده الاحد والتي تحتوي علي كافه المنتجات والسلع الغذائية المتنوعه بخصم يصل الي 50%

مجله عروض بنده اليوم الاثنين

تحتوي عروض بنده الاثنين علي امريكانا برجر اللحم جامبووايضا امريكانا فرانك الدجاج وداري /مونتانا فراولة وأمريكانا كفتة بقري بالارز البسمتي وامريكانا أصابع الدجاج عاديومتوفر بنكهه حارايضا وأمريكانا مسحب الدجاج زنجر مسحب الدجاج الحار ومونتانا داري بامية زيرو مونتانا خضروات بخصم غير مسبوق.

وكذلك داري رمان حبكما تشمل أيضا داري خضار مشكلة مع ذرة بازلاء وجزر وداري راز بيريو وتحتوي علي بلو بيري بلاك بيري فيري بيري وبينما داري ومونتانا ملوخية وداري مونتانا لب مانجو ومونتانا سبانخ ولامب وستون بطاطس كريسكت توستر وكوساون ميني بالشوكلاته وخبز البرجر بالسمسم وأنصاف صدور الدجاج وخبز البرجر وجميع المنظفات.

تحتوي عروض بنده علي الجبن الأبيض وجبن فيتا دينماركي والحلاوه الطحينية ومرتديلا والجبن القريش وجبن حلوم استرا وجميع أنواع المكسرات حيث تحتوي علي اللوز والحمص حب رقم 12 بسعر 9.95 ريال سعودي فقط والعدس الأحمر والزنجبيل والكركم المطحون بسعر 29.95 ريال سعودي فقط وصدور الدجاج ومفروم لحم بقري غنم دجاج مفروم غنم بقري ممتاز للغايه أيضا.

كانت هذه عروض بنده الاثنين التي قد قدمناها لكم من خلال هذا المقال والذي يحتوي علي مجله العروض الخاصه ببنده وهايبر بنده كي تستفيدوا من التخفيضات المذهله للغايه والتي لا تقبل المنافسه ابدا حيث تحتوي علي جميع انواع المعلبات كالزبادي المعلب كامل الأجل والحليب المبخر بجمبع انواعه والفواكه ايضا لذالك سارعوا في الاستفادة من هذه التخفيضات المميزه والتي لم تسبق قبل نفاذ الكميه المحددة.

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