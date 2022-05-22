نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف اقوي عروض العثيم الطازج اليوم الاثنين 23 مايو 2022 مهرجان الطازج في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم اليوم الاثنين 23 مايو 2022 عروض العثيم الطازج والتي تعد من العروض التي عليها إقبال مرتفع للغايه في الفترة الأخيرة حيث يرغب العديد من المواطنين في مختلف مدن المملكة العربية السعودية للاستفادة من هذا العرض الذي تقدمه اسواق العثيم في جميع المتاجر والأسواق والسوبر ماركت حيث يبحث عدد كبير للغايه عبر متصفح البحث جوجل للاستفادة من الخصومات التي تصل إلى 50% ومعرفه المنتجات وأسعارها أيضا.

عروض العثيم الطازج

تحتو عروض العثيم علي كافه ما يحتاج إليه كل فرد وكل بيت أيضا حيث تقدم عروض العثيم الطازج الأدوات المنزلية والكهربائية أيضا كما تحتوي علي جميع مستحضرات التجميل والزيوت الطبيعية الخاصة بالرجال والنساء وجميع المستلزمات الخاصة بالأطفال أيضا كما تشمل جميع أنواع المواد الغذائية من خضروات ولحوم حيث تقدم لحم العجل البلدي وأيضا الأسماك والفواكه الطازجة والتي سنقدمها لكم من خلال هذا المقال

مجله عروض العثيم الطازج الاثنين

تحتوي عروض العثيم الطازج علي جميع اللبان كامل الدسم وخالي الدسم وجميع أنواع الجبن أيضا حيث تقدم الجبن الهنغاري وجبن انكور فيتا بسعر 18.95 ريال سعودي فقط والقشطه وكافه أنواع المعلبات الغذائية طويله الأجل حيث تحتوي علي التونه والحلاوه الطحينية وأيضا الزيتون الأخضر والزيتون الأسود.

تشمل عروض العثيم معمول بالتمر بسعر 34.95 ريال سعودي والبسكويت المصري ايضا وزد دونات بالشوكلاته بسعر 9.95 ريال سعودي فقط ولقمه القاضي وبلح الشام وزود كروسون وكيكه وبسكويت بالشوكلاته ايضا والعديد من المنتجات الأخري التي تجدونها ضمن هذا العرض المميز للغايه.

تقدم ايضا البصل الاحمر والبطاطس والخيار الطازج بسعر 2.95 ريال سعودي فقط وجبن شييدر المراعي وهيل زيدني 250 جرام بسعر 29.95 ريال سعودي فقط والعصير والمشروبات الغازيه والقهوه والعدس والفاصوليا والموز بسعر 4.75 ريال سعودي فقط والكلمنينا والاناناس والعنب الأبيض والتمر ولحم شاه ضاني والجزر والباذنجان ايضا.

كما تحتوي أيضا علي الأجهزة المنزليه والأدوات الكهربائية والمايكرويف بسعر 99 ريال سعودي والمقلاه والخلاط الكهربائي حيث يمكن لكم الاستفاده من هذا العرض من خلال الذهاب لاقرب متجر والاستمتاع برحله التسوق مع العائله او الطلب أونلاين.