نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض ضخمة من هايبر بنده على الهواتف الذكية وخصومات مذهلة على أدوات الصيف في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض ضخمة من هايبر بنده على الهواتف الذكية وخصومات مذهلة على أدوات الصيف، يتوفر ضمن عروض الصيف حوض سباحة بمظلة بست واي حجم 147X122X147 سم بسعر 129 ريال بدلا من 189 ريال خصم 32%، يتوفر مسدس ماء حجم كبير أشكال متنوعة بسعر 19 ريال بدلا من 33 ريال خصم 43%، يتوفر حوض سباحة للعائلة حجم كبير مستطيل بست واي بسعر 144 ريال بدلا من 209 ريال خصم 31%، تتوفر قلعة نطاطة بست واي حجم 167X183X183 سم بسعر 189 ريال بدلا من 289 ريال خصم 35% ضمن عروض هايبر بنده حتى نهاية شهر مايو.

خصومات شهر مايو هايبر بنده

يتوفر سامسونج اي 33 يدعم شبكة 5G بسعة 128 جيجابايت و 6 جيجا رام، ضمن عروض شهر مايو هايبر بنده مع كاميرا أمامية 13 ميجا بيكسل وخلفية رباعية 48 ميجا بيكسل بسعر خاص 1249 ريال بالإضافة إلى قسيمة خصم 50 ريال، يتوفر ضمن عروض الهواتف هايبر بنده خصومات ربع الثمن لينوفو كي 14 بلس سعة 64 جيجابايت و4 جيجا رام كاميرا أمامية 8 ميجا بيكسل وخلفية ثنائية بسعر 549 ريال بدلاً من 699 ريال خصم 22%.

عروض الهواتف هايبر بنده

يتوفر أوبو أي 55 بسعة 128 جيجابايت و4 جيجا رام، ضمن عروض شهر مايو هايبر بنده مع كاميرا أمامية 16 ميجا بيكسل وخلفية ثلاثية 50 ميجا بيكسل بسعر 919 ريال بدلاً من 949 ريال، يتوفر ضمن عروض الهواتف هايبر بنده أوبو أي 16 بسعة 64 جيجابايت و4 جيجا رام كاميرا أمامية 5 ميجا بيكسل وخلفية 13 ميجا بيكسل بسعر 679 ريال بدلاً من 699 ريال، يتوفر فيفو واي 21 سعة 64 جيجابايت و4 جيجا رام كاميرا أمامية 8 ميجا بيكسل وخلفية ثنائية 13 ميجا بيكسل بسعر 669 ريال بدلاً من 699 ريال خصم 5%.

عروض شهر مايو هايبر بنده

يتوفر فيفو واي 72 يدعم شبكة 5G بسعة 128 جيجابايت و8 جيجا رام، ضمن عروض الهواتف هايبر بنده كاميرا أمامية 16 ميجا بيكسل وخلفية ثلاثية 64 ميجا بيكسل بسعر 1099 ريال بدلاً من 1299 ريال خصم 16%، يتوفر ضمن خصومات شهر مايو على الهواتف ربع الثمن لينوفو كي 14 بسعة 32 جيجابايت و 2 جيجا رام كاميرا أمامية 5 ميجا بيكسل وخلفية ثنائية 13 ميجا بيكسل بسعر 389 ريال بدلاً من 499 ريال خصم 22%.

خصومات شهر مايو على الهواتف

يتوفر نوكيا جي 10 بسعة 64 جيجابايت و4 جيجا رام كاميرا أمامية 8 ميجا بيكسل وخلفية ثلاثية 13 ميجا بيكسل بسعر 499 ريال بدلاً من 533 ريال خصم 7%، يتوفر ضمن عروض الهواتف هايبر بنده نوكيا سي 30 سعة 64 جيجابايت و 3 جيجا رام كاميرا أمامية 5 ميجا بيكسل وخلفية ثنائية 13 ميجا بيكسل بسعر 489 ريال بدلاً من 499 ريال ضمن عروض هايبر بنده حتى نهاية شهر مايو.