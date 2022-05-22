نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض لولو هايبر ماركت lulu hypermarket لمدة ثلاثة أيام في المقال التالي

على مدار ثلاثة أيام تستمر عروض لولو هايبر ماركت الترويجية على الكثير من الأغذية المعبأة والطازجة، من بين الأصناف المعروضة أنواع مختلفة من الأسماك مثل الروبيان، الباراموندي وسمك التونة حيث يعرض لولو يومياً أكثر من 70 صنفاً من المأكولات البحرية، كما توجد أنواع مختلفة من الخضر والفواكه الطازجة مثل الرمان، الأناناس، الخس والبامية وكذلك يعرض هايبر لولو الدجاج المجمد واللحوم والمنظفات. عروض لولو هايبر ماركت تستطيع شراء كرتون من دجاج دو المجمد الذي يحتوي على عشر دجاجات وزن الواحدة بدون أحشاء 900 جرام، مقابل 157.75 ريال بدلاً من 171.95 ريال بخصم قدره 14.20 ريال.

احصل على لحم خروف نعيمي بالعظم سعر الكيلو 34.90 ريال بدلاً من 49.95 ريال بخصم قدره 26 ريال سعودي.

اشتري صندوق بطاطس السعودية بسعر 4.95 ريال بدلاً من 11.45 ريال للصندوق.

أرز الطائي بنجابي بسمتي أبيض احصل على كيسين وزن الواحد 5 كيلو أو احصل على كيس وزن عشرة كيلو جرام، مقابل 49.95 ريال بدلاً من 84 ريال بخصم 34.05 ريال. هايبر لولو اشتري عبوة من التوت الأزرق البري وزن 300 جرام مقابل 14.95 ريال بدلاً من 29.50 ريال، واستفد بخصم 14.55 ريال.

احصل على حبة من أناناس أندونيسيا مقابل 7.5 ريال بدلاً من 10.75 ريال.

سعر الكيلو من الليمون الفيتنامي بدون بذور 8.95 ريال بدلاً من 12.95 ريال سعودي.

تابيوكا سيريلانكا سعر الكيلو 4.95 ريال بدلاً من 7.95 ريال. لولو ماركت تستطيع شراء كيلو من روبيان المزارع الطازج مقابل 20.90 ريال بدلاً من 26.95 ريال سعودي.

كيلو روبيان وردي مطبوخ مقابل 29.90 ريال بدلاً من 39.95 ريال.

وفر 11.05 ريال عند شراء كيلو من سلطعون محلي كبير مقابل 13.90 ريال بدلاً من 24.95 ريال.

سمك شعري متوسط سعر الكيلو 29.90 ريال بدلاً من 39.95 ريال بخصم قدره 10.05 ريال.

كيلو من سمك صافي حجم وسط بسعر 7.90 ريال بدلاً من 12.95 ريال سعودي. lulu market احصل على طقم اواني طهي برستيج جرانيت مجموعة 9 قطع متنوع مقابل 229 ريال بدلاً من 439 ريال بخصم نقدي 210 ريال سعودي.

سبرينج طقم لحاف مجموعة 8 قطع قطن 100% مقابل 239 ريال بدلاً من 349 ريال بخصم 110 ريال.



شامبو بانتين عبوة 600 مل أو بلسم 540 مل متنوع مقابل 14.90 ريال للحبة بدلاً من 27.45 ريال سعودي. عمر شويل - جدة عروض لولو هايبر ماركت lulu hypermarket لمدة ثلاثة أيام - ثقفني

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