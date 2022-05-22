نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم الاثنين 22 شوال 1443 الموافق 23 مايو 2022 مهرجان الطازج في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم عروض العثيم الاثنين والتي تعد من افضل العروض المميزة للغايه حيث ينتظرها الجميع في كل أسبوع دائما للاستفادة بجميع المنتجات والسلع الغذائية التي تحتوي عليها في مجله عروضها حيث يستمر هذا العرض لمده ليوم واحد لذالك يكون هناك إقبال كبير من جميع الأشخاص في كافه المدن للاستفادة من هذا العرض المميز الذي يحتوي علي كافه السلع الغذائية من فواكه وخضروات طازجه وجميع اللحوم والدواجن.

عروض العثيم الاثنين

تتضمن المجلة الخاصة بالعرض كافه المتطلبات المميزة للغايه والتي لا غني عنها حيث تقدم أسواق العثيم في جميع المتاجر لخاصه بها والسوبر ماركت والمولات جميع المنتجات بخصومات غير مسبوقه حيث تقدم خصم يصل إلي 50% علي جميع المشروبات والمأكولات بسعر غير مسبوق لذالك سارعوا قبل نفاذ الكميه المحددة والاستفادة به حيث تحتوي عروض العثيم الاثنين علي جميع المتطلبات المنزلية.

مجله عروض العثيم الاثنين الطازج

تشمل عروض العثيم جميع الخضروات الطازجة حيث تحتوي علي الخيار الطازج بسعر3.95 ريال سعودي و البطاطس بسعر 2.95 ريال سعودي فقط وتتضم أيضا في مجله العروض البرتقال العصير بسعر 4.95 ريال سعودي وبصل احمر كيس بسعر 4.95 ريال سعودي فقط والموز بسعر 4.95 ريال سعودي وكلمنتينا بسعر 3.95 ريال سعودي والأناناس والعنب الأبيض والتمر بجميع أنواعه.

تحتوي أيضا علي الجبن بكافه أنواعه والألبان حيث تحتوي عروض العثيم الاثنين علي جبن هنغاري وجبن انكور فيتا بسعر 18.95 ريال سعودي ولبنه فيرست وقشطه هالي وحلاوه طحينيه ساده أيضا والزيتون الأسود بسعر 21 ريال سعودي حيث يمكن لكم الاستفادة من العرض من خلال اقرب متجر أو سوق لعبدلله العثيم أو من خلال الطلب أونلاين.

تتضم ايضا عروض العثيم كافه أنواع البسكويت حيث تقدم معمول بالتمر وزود كريم دونات شوكلاته بسعر 9.95 ريال سعودي فقط ولقمه القاضي وزود كروساون بسعر 10.95 ريال سعودي فقط وكيكه وبسكويت أيضا وجميع الأجهزة المنزلية والكهربائية حيث تتضم المايكروويف ولحم عجل بلدي بدون عظم بسعر 47.95 ريال سعودي فقط وجميع المكسرات والبقوليات ومقلاه ايبو ودجاج التنميه وخلاط دوتس كهربائي أيضا.