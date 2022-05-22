نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف احدث عروض العثيم اليوم الاثنين 22 شوال 1443 مهرجان الطازج في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم عروض العثيم اليوم الاثنين الطازج حيث تعد أسواق العثيم واحده من اهم مقدمي العروض في جميع مدن المملكة العربية السعوديه حيث تعد لها فروع كثيره للغايه وتتواجد في جميع المناطق لذالك تأتي في المرتبة الثانية بعد عروض بنده حيث يفضلها الجميع في المملكة العربية السعودية عن غيرها من العروض والتي تشمل جميع المنتجات بمختلف أنواعها لذالك نقدمها لحضراتكم من خلال هذا المقال كي تتعرفوا علي كافه السلع.

عروض العثيم اليوم الاثنين

تتضمن عروض العثيم اليوم الطازج جميع المواد الغذائية المختلفة حيث تشمل في مجله العروض اليوميه والتي تستمر لمده 24 ساعه فقط في جميع المناطق الفواكه والخضروات حي تحتوي علي البرتقال والعنب والبطيخ والبطاطس والكمثري والتين والجوافة وأيضا المكسرات بكافه أنواعها مثل اللوز وجوز الهند والزبيب والبقوليات كالعدس لذالك لا تفوتكم تلك التنزيلات علي هذه السلع والأجهزة المنزلية والأدوات الكهربائية.

مجله عروض العثيم اليوم

تتضم عروض العثيم اليوم 23 مايو في يوم الاثنين من كل أسبوع افضل السلع الغذائية الهامة والتي يحتاج إليها جميع أفراد الأسرة حيث تحتوي علي الجزر البلدي بسعر 5.95 ريال سعودي فقط والكمثري الأفريقي بسعر 10.95 ريال سعودي فقط والكوسه الخضراء والباذنجان والعديد من المنتجات الأخري لتي تجدونها في الصور الخاصة بالعرض.

تتضم ايضا عروض العثيم اليوم المايكروويف ومقلاه بسعر 105 ريال سعودي و اللحم البلدي بسعر 47.95 ريال سعودي فقط وصدور الدجاج وخلاط كهربائي ايضاوالفواكه البلدي الطبيعي حيث تحتوي عروض العثيم الطازج علي الموز وكلمنتينا بسعر 3.95 ريال سعودي والعنب الابيض والاناناس ايضا بسعر 7.95 ريال سعودي والكزبره والجرجير والنعناع ايضا وكافه انواع التمر حيث تشمل التمر السكري وتمر انتاج النخيل.

يمكن لحضراتكم الاستفادة بهذا العرض المميز للغايه قبل نفاذه من جميع الفروع حيث أن العرض عليه إقبال كبير للغايه لذالك سارعوا في الاستفادة من تلك الخصومات والتخفيضات التي لا تقبل المنافسة ابدآ حيث تقدم عروض العثيم الطازج هيل زدني والعدس الأحمر وجبن المراعي شيدر علب وأيضا القهوة العربي وعصير فواكه مشكل بسعر 8.95 ريال سعودي فقط كما يمكن لكم الطلب أونلاين ايضا.