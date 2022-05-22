نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ارتفاع جنوني……. سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية في المقال التالي

عمر شويل - جدة استيقظ المواطنين المصريين والوطن العربي على صياح ارتفاع الدولار اصبح سعر الدولار في تزايد ملحوظ خلال الفترة الأخيرة نظرًا لما تشهده الدولة من حروب وخصومات بين روسيا وأوكرانيا وسوف نعرض في هذا المقال ارتفاع سعر الدولار اليوم الثلاثاء الموافق 22مارس 2022.

سعر الدولار اليوم 2022

●وصل سعر الدولار اليوم الموافق22مارس 2022 ليصل سعر 1 دولار أمريكي إلى 18,27 جنيه مصري مما سبب الذعر لكثير من المواطنين على المستوى العربي كله فقد ارتفع سعر الدولار خلال ثلاث أيام فقط 1.72 جنيه.

●ارتفع سعر الدولار في جميع البنوك المصرية والدولية وفي نفس اللحظة التي ارتفع فيها سعر الدولار ارتفع سعر الذهب وأسعار الأعلاف وأسعار الدواجن وشهد اليوم ارتفاع في جميع السلع والمنتجات الأخرى.

●شهد الوطن العربي البارحة الموافق 21 مارس ارتفاع كبير في سعر الدولار ليصل إلى 18.22 جنيه ولا نعلم لما التزايد المستمر في سعر الدولار.

ارتفاع الدولار في جميع البنوك المصرية والدولية

●حيث أنه في الفترة الأخيرة شهد بنك القاهرة ارتفاع في سعر الدولار ليصل إلى 18.22 جنيه للشراء، 18.30 جنيه للبيع.

●كما شهد بنك أبو ظبي الإسلامي ليصل سعر الدولار فيه إلى 18.32 جنيه شراء 18,30 جنيه بيع.

●كما سجل بنك الإسكندرية سعر الدولار18.24 جنيه للشراء 18.31 جنيه للبيع.

●كما سجل بنك QNB سعر الدولار ليصل إلى18.25 جنيه للشراء، 18.31 جنيه للبيع.

زيادة أسعار الدولار بشكل جنوني

كما أنه يجب أن يتم وضع حدود في تلك الزيادات المستمرة فقد شهد العالم ارتفاع لم تشهده البشرية من قبل على جميع المنتجات وعلى مستوى العالم وفي جميع الأسواق السوداء كما ارتفع سعر البنزين وسعر الذهب وجميع السلع على المستوى المحلي والدولي حتى تخرج من الأزمة الاقتصادية التي تمر بها العديد من البلدان في الفترة الحالية.