شوف أقوى عروض جرير Garir بخصم 40% لفترة محدودة من مكتبات جرير

تعد مكتبات جرير Garir store من أكبر وأهم منافذ بيع شاملة بالوطن العربي، والتي تبتاع كل ما هو جديد في عالم الإلكترونيات بالإضافة إلى الأدوات المكتبية والهندسية والفنية بجميع أنواعها الأساسية والحديثة بأقل الأسعار وأعلى الجودات العالمية الموجودة بالأسواق، وسوف نوفيكم تفاصيل عروض جرير لهذا الأسبوع من شهر مايو على كثير من الأجهزة اللوحية الحديثة والجوالات، وسوف نوفيكم جميع التفاصيل.

عروض جرير اليوم ضمن عروض مكتيات جرير Garir بالسعودية

توجد مجموعة ضخمة من الخصومات الحصرية اليوم داخل فروع مكتبات جرير بالمملكة العربية السعودية، ومنها: خصم خاص على سعر لينوفو يوجا تاب 11 الكمبيوتر اللوحي من شبكة الجيل الرابع، وخصومات أخرى منهم على سعر تي سي ال10 تاب ماكس، وخصومات أخرى منهم على أسعار لينوفو يوجا تاب 11 الكمبيوتر اللوحي بدعم شبكة الجيل الرابع 11، وخصومات أخرى منهم على أسعار الأجهزة اللوحية من هواوي ميت باد برو بتوفير 700 ريال سعودي، بسعة 256 جيجابايت ثماني النواه باللون الرمادي المطفي، وغيرهم.

خصومات مكتبات جرير Garir store offers

تخفيضات خاصة بفروع جرير السعودية، ومنهم: خصم مميز على سعر هواوي ميت باد الكمبيوتر اللوحي بدعم بشبكة الجيل الرابع، وخصم آخر منهم على سعر هواوي ميت باد تي 10 ثماني النواة باللون الأزرق أعماق البحار، وتخفيضات أخرى منهم على أسعار الكمبيوتر اللوحي من هواوي ميت باد تي 10 اس بدعم شبكة الجيل الرابع للأطفال والكبار، وخصومات أخرى منهم على أسعار الكمبيوتر اللوحي من شركة Huawei مع خاصية الواي فاي بالإضافة إلى خصائص متعددة منهم، وتنزيلات أخرى منهم على أسعار أجهزة تي سي ال 10 ماكس باللون الأزرق الثلجي وتوفير 140 ريال سعودي، وغيرهم من خصومات على أسعار نفس الأجهزة اللوحية من هواوي ميت باد TCL بسعة 140 ريال سعودي.

تخفيضات وتحطيمات أسعار من مكتبات جرير Garir store Ksa

توجد بفروع جرير أيضاً عدة خصومات حصرية على أسعار منتجات مختلفة وخاصة الإلكترونيات، ومنها: خصم خاص على سعر جهلز تي سي ال TCL تاب 10 اس بتوفير 100 ريال سعودي ثماني النواة باللون الرمادي المطفي، وغيرهم من عروض على أسعار الكمبيوتر اللوحي من لينوفو Lenovo tab M8 بتوفير 100 ريال سعودي.