شوف عروض اكسترا الأسبوعية تخفيض 60% علي كل المنتجات حتى نهاية الأسبوع تسوق الآن

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عروض اكسترا الأسبوعية، شركة إكسترا السعودية من الشركات المتميزة في بيع الأدوات الإلكترونية بجميع أنواعها وملحقاتها المختلفة، وتقوم بتقديم مجموعة من العروض والتخفيضات على هذه المنتجات تجعلها مناسبة للجميع ولكنها منافسة لكافة الأسواق الآخرى، وإليكم اليوم مجموعة كبيرة من العروض والتخفيضات الممتاز الخاصة بشركة إكسترا السعودية وعليك بمتابعة هذا المقال إلى نهايته من أجل الإطلاع على العروض الخاصة بهذه الشركة.
عروض اكسترا الأسبوعية اقوى الخصومات والتخفيضات التي تصل إلي 50% تسوق الآن
عروض اكسترا الأسبوعية
إكسترا السعودية أو الشركة الرائدة للإلكترونيات، هي واحد من أكبر وأهم شركات التجزئة الإلكترونية الموجودة في المملكة العربية السعودية، وتم إدراج هذه الشركة في السوق عام 2011، وأصبحت من أكبر الشركات في المملكة التي تعمل في الإلكترونيات والأدوات الكهربية، وتتميز إكسترا السعودية بأن كافة منتجاتها تتميز بالجودة العالية والأسعار المنافسة لكافة الأسواق الأخرى.
عروض وتخفيضات ممتازة من شركة إكسترا السعودية مايو 2022
خلال شهر مايو تقوم شركة إكسترا بتقديم مجموعة كبيرة من العروض على منتجاتها الإلكترونية، وإليكم هذه العروض فيما يأتي:
- خصومات اكسترا الشهرية فيفو واي 21 تي 4 جي بسعة تخزينية 128 جيجا بايت بسعر 799 ريال سعودي.
- تخفيضات اكسترا اليوم أوبو إيه 16 كي 4 جي بسعة 64 جيجا بايت بسعر 599 ريال سعودي.
- تنزيلات اكسترا اليومية ال جي تلفزيون 65 بوصة فائق الجوده بسعر 4299 ريال سعودي.
- خصومات اكسترا الأسبوعية تلفزيون ال جي 55 بوصة بسعر 5799 ريال سعودي.
تنزيلات اكسترا الشهرية
- تخفيضات اكسترا الأسبوعية تليفزيون إل جى 55 بوصه ذكى بسعر 2999 ريال سعودي.
- عروض اكسترا الشهرية ال جي تلفزيون 58 بوصة بسعر 3999 ريال سعودي.
- خصومات اكسترا اليوم سوني تلفزيون 55 بوصة بسعر 3999 ريال سعودي.
- تخفيضات اكسترا الشهرية سامسونج تلفزيون 58 بوصة بسعر 1899 ريال سعودي.
تنزيلات اكسترا الأسبوعية
- عروض اكسترا اليوم كلاس برو تلفزيون 58 بوصة بسعر 1999 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.
- خصومات اكسترا اليومية تلفزيون سوني تلفزيون 65 بوصة أسود 4699 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.
- خصومات اكسترا الأسبوعية سامسونج شاشة 65 بوصة بسعر 3399 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.
- تخفيضات اكسترا الشهرية شاشة كلاس برو 65 بوصة بسعر 2499 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.
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