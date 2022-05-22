شوف عروض العثيم مول اليوم وتخفيضات هائلة في مهرجان الخمسات othaim mall offers

يبحث الآلاف يومياً عن أحدث عروض العثيم مول كل يوم حيث تعرض أسواق عبد الله العثيم تشكيلة ممتازة من المنتجات المختلفة، تتنوع السلع المعروضة ما بين منتجات غذائية، أدوات كهربية ومنزلية وما بين منتجات النظافة الشخصية ومستلزمات المنزل، وقد أثبتت مجموعة العثيم جدارتها في السوق السعودي مما أكسبها ثقة آلاف المتسوقين داخل المملكة العربية السعودية، وتنتشر فروع المجموعة في مختلف أنحاء السعودية، حيث وصل عدد الفروع إلى 282 فرعاً.

عروض العثيم مول

ضمن مهرجان الخمسات من أسواق العثيم تستطيع شراء كافة ما تحتاجه من مقاضي البقالة والتموين بأسعار مخفضة.

احصل على خصم بقيمة 6.5 ريال عند شراء ثلاث حبات من خضار لاتينا مشكل وزن الحبة 400 جرام، مقابل 10 ريالات بدلاً من 16.5 ريال.

سلا تونة هالي مع خضار وزن الحبة 185 جرام اشتري حبتان مقابل 10 ريال بدلاً من 15.90 ريال سعودي.

حبتان من طماطم هالي المقشرة وزن الحبة 400 جرام بسعر 5 ريالات بدلاً من 6.5 ريال.

أربع حبات من مشروم فيكتو كامل وزن الحبة 400 جرام مقابل 15 ريال بدلاً من 27.80 ريال.

كيس من أرز الزوادة برمل سيلا بسمتي وزن 10 كيلو جرام مقابل 28.95 ريال بدلاً من 36.95 ريال.

أسواق العثيم

اشتري حبتان من زبدة المراعي غير المملحة وزن الحبة مائة جرام مقابل عشرة ريالات فقط بدلاً من 13.90 ريال.

احصل على أربع حبات من جبن المراعي بالقشطة مربعات 108 جرام مقابل 15 ريال بدلاً من 19.80 ريال.

أكياس فيليه دجاج سيارات وزن 750 جرام بسعر 25 ريال بدلاً من 36.95 ريال للحبة.

برجر دجاج سيارا جامبو وزن كيلو جرام مقابل 20 ريال فقط بدلاً من 29.95 ريال للحبة.

ستربس دجاج مقرمش سيارا وزن الحبة 750 جرام مقابل 25 ريال للحبة بدلاً من 32.95 ريال.

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اشتري ما تحتاج إليه من منتجات النظافة والورقيات بأسعار تنافسية من أسواق عبد الله العثيم، حيث يمكنك شراء حفائظ فاين بيبي ماكس للأطفال سعر العبوة التي تحتوي على 44 حبة 40 ريال سعودي بدلاً من 49.25 ريال.

حفائظ بامبي سانيتا وسط 92 حبة مقابل 60 ريال بدلاً من 85.95 ريال.

صابون يد بيوريلا الأصلي عبوة لتر مقابل 10 ريال بدلاً من 17.95 ريال سعودي.