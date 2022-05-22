نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسماء أولاد جديده 2022 ومعانيها اجمل واحدث أسماء أولاد جميلة ومميزة في المقال التالي

حينما يعرفون كل من الإباء والامهات نوع المولود يبدون بالبحث عن اسم مناسب ومميزة لطفلهم. حيث يوجد العديد من أسماء الأطفال الجميلة والمميزة ومن خلال هذا المقال سنذكر لكم أسماء أولاد جميلة ونادرة. أسماء أولاد عربية جديدة الياس: هو اسم احد انبياء الله من نسل سيدنا هارون عليه السلام ويعني القنوط والاستسلام.

يزيد: هو اسم الشخص الذي يقوم بزيادة أي شيء يستقدمها او يقوم بها.

همام: معناه الشخص الشجاع الذي لديه الكثير من العطاء.

مؤنس: معناه الشخص الذي يقضي علي الوحدة ويقوم بإسعاد الاخرين.

ادم: هو الرجل الذي خلق من التربة الحمراء او الطين اللزج.

محمد: مشتق من الحمد ليكون صاحب الاسم المحمود في الأرض وفي السماء وأيضا هو اسم سيد الخلق سيدنا محمد صلي الله عليه وسلم.

مسعود: يعني صاحب السعد الذي يعينه الله ويوفقه وهو اسم علم مذكر من أصول عربية.

مالك: معناه الشخص صاحب الملك والسلطان.

منصور: معناه الشخص الذي يهزم اعدائه شر الهزيمة وهو من الأسماء العربية القديمة.

مهاب: معناه الشخص ذو الهبة والوقار والرهبة.

مصعب: هو شخص حاد الطباع والذي يصعب التعامل معه. أسماء أولاد 2022 مع معانيها ماجد: معناه الشخص الخير ذو المجد والمكارم.

ماضي: هو اسم علم مذكور ويعني الشخص الراحل.

مهند: يمثل اسم احد السيوف التي يتم صنعها من الحديد الهندي.

مازن: معناه السحاب الممطر.

راغب: معناه الشخص المحب للحياة.

رحيم: معناه شخص طيب القلب والعطف علي الاخرين.

رسلان: هو كنية الأسد ويرمز الي الشخص الشجاع والجريء.

ريفر: يعني النهر ويشير الي شريان الماء في الجداول ويمثل من الأسماء الحديثة.

أنور: معناه النور والاضاءة.

مراد: معناه الخيل الذي يهز الأرض بقوائمها.

اكرم: يعني الشخص الذي يزيد كرمه عن الكثير من غيرة ويقوم بفعل الخير دوما.

صلاح: معناه الشخص الذي يقوم بعمل الخير الكثير وحسن الخلق.

امير: هو ابن الملك او الحاكم علي امارة ويطلق علي الشخص الذي يتولى أمور الحكم.

انس: هو الذي يمنح الناس الكثير من الفرحة والسعادة.

سراج: معناه ينير المكان والحياة التي يوجد بها.

باهر: يشير الي الشخص الذي يقوم بإبهار كل المحيطين به وكل من هم حوله سواء بسلوكه او تعامله. عمر شويل - جدة أسماء أولاد جديده 2022 ومعانيها اجمل واحدث أسماء أولاد جميلة ومميزة - ثقفني

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