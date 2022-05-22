أسماء بنات من الجنة 2022 اجمل واحدث أسماء بنات مميزة ومعانيها

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لحظة انتظار وصول طفلتك الصغيرة هي لحظة مميزة جدا. وتعتبر من اكثر الفترات الجميلة والمليئة بالتحديات في ذات الوقت. في هذه الفترة قد تكوني مشغولة في البحث عن اسم لطفلتك. وفي هذا المقال سنقوم بتقديم أسماء بنات من الجنة مميزة وجميلة. أسماء بنات من الجنة اسيا: هي اسم السيدة اسيا بنت مزاحم وهو من اشهر أسماء البنات الإسلامية.

جني: في العرب هو دنو الثمار.

سندس: هو الحرير وهو مما يصنع من ثياب اهل الجنة.

بنانة: هو اسم من أسماء الجنة ومعناه الروضة النضرة.

افنان: هو اسم الغصن المورق او ذو الألوان المختلفة وورد ذكره في قولة “ذواتا افنان”.

حور: هو اسم نساء الجنة.

الاء: معناه نعم الله تعالي.

لؤلؤة: هي الدرة الثمينة الموجودة بالبحر في الجنة هي تكون منها خيمة المؤمن كما اخبر بذلك نبينا الكريم. أسماء بنات من القران رميم: معناه القديم وقد ذكرت في قولة” قال من يحي العظام وهي رميم”.

سجي: هدوء الليل.

غفران: معناه العفو من الذنب والتغاضي عن عقابه.

توبه: هي الإقلاع عن الذنب والتقرب الي الله تعالي بالاستغفار والتوبة.

ضحي: هو الوقت من بعد شروق الشمس الي قبل الظهر وهو اسم سورة في القران الكريم.

بروج: هي الإمكان المرتفعة.

ياقوت: معناه الحجر الكريم.

جودي: اسم جبل ذكره الله في كتابة بقولة تعالي” واستوت علي الجودي”. أسماء بنات خفيفة ومعانيها ديم: جمع ديمه وهو المطر الخفيف.

ترف: رغد العيش.

مرح: معناه شدة الفرحة.

اثيله: معناه اصيلة في الشرف وعريقة.

الين: معناه اجمل نساء العالم.

رحيق: هو الصافي الذي لا تشوبه شائبة وذكر في القران.

بتول: معناه العذراء التي لم يسبق لها الزواج.

ترتيل: معناه القارئة للقران قرائه جميلة ومتقنة.

ريتاج: هو باب الكعبة المشرفة.

فر: معناه السرور والسعادة.

شروق: معناه طلوع الشمس في الصباح.

مكة: هو من الأسماء التي انتشرت مؤخرا وهو اسم المكان المعظم الذي ولد فيه رسولنا الكريم.

جوري: الورد ذو الرائحة العطرة.

صفا: يعين النقي والطاهر.

عنود: يعين الفتاة العنيدة او السحابة الممطرة.

روهان: معناه الوعد والصدق.

روسيل: يعني قرص الشمس.

رزان: معناه ذات اتزان ووقار ووازنة.

رفيف: المنده من الشجر وغيرة والخصب والسوسن.

ريما: معناه الظبية البيضاء.

زمردة: نسبة الي الزمرد وهو حجر كريم اخضر اللون.

زينب: معناه شجر حسن المنظر طيب الرائحة.

سحر: قبيل الصبح او اخر الليل وبياض يعلو السواد. عمر شويل - جدة أسماء بنات من الجنة 2022 اجمل واحدث أسماء بنات مميزة ومعانيها - ثقفني

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