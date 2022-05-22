نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف خصومات تصل إلى مائة ريال في أقوى عروض السعودية ضمن عروض لولو هايبر ماركت Lulu في المقال التالي

عمر شويل - جدة تخفيضات وتحطيمات أسعار بجميع فروع ماركت لولو بداية من 22 مايو وحتى نفاذ الكميات Lulu hyper market على كثير من السلع والمنتجات من مختلف أقسام الماركت خلال هذا الأسبوع ضمن عروض السعودية، حيث يعد لولو هايبر ماركت من أكبر وأكثر المحلات بيعاً للمنتجات الأعلى جودة بأقل سعر، فلديهم مجموعة مختلفة من الأجهزة الكهربائية، وكذلك لديهم خصومات أخرى على أسعار الإلكترونيات الحديثة المختلفة، وسوف نبين لكم من خلال هذه المقالة أحدث عروض لولو هايبر ماركت في المملكة العربية السعودية، وإليكم التفاصيل:

عروض لولو هايبر ماركت ضمن عروض السعودية لفترة محدودة

توجد مجموعة خاصة من الخصومات الحصرية خلال هذا الأسبوع على كثير من السلع المختلفة بأقل سعر، ومن بينهم: خصم خاص على سعر البصل الصغير الهندي، بالإضافة إلى عروض لولو على أسعار سمك هامور السومان، وخصومات أخرى منهم على أسعار باقي أنواع المنتجات الغذائية.

عروض لولو هايبر ماركت من اليوم وحتى نفاذ الكميات Lulu

توجد أيضاً بجميع فروع لولو السعودية عدة خصومات على أسعار: كيكة الكراميل الوسط، وعروض أخرى منهم على أسعار الجوز الصيني بالكيلو، وعروض أخرى منهم على أسعار دجاج حيدر الأبادي البرياني بالكيلو، وخصومات أخرى منهم على أسعار مكعبات اللحم الجاموسي الهندي والمفروم بالكيلو، وغيرهم من خصومات على أسعار باقي أنواع الحلويات واللحوم الطازجة.

تحطيمات أسعار من فروع الماركت بالمملكة العربية السعودية Big offers

تنزيلات خاصة وعروض مميزة بجميع فروع الماركت في المملكة العربية السعودية، ولديهم: خصم خاص على سعر لاكوست عطر تشالنج للرجال بحجم 90 ملل، وعروض أخرى منهم على أسعار سككيتشرز الأحذية الرياضية النسائية المتنوعة، وعروض أخرى منهم على أسعار ويلش عصير العنب الأحمر الفوار والكوكتيل الغير كحولي من نفس الماركة، وعروض أخرى منهم على أسعار جبنة فريكو الإيدام، وعروض خاصة على أسعار دجاج ساديا Sadia بأنواعه المختلفة، وخصومات أخرى منهم على أسعار جميع أنواع مستحضرات العناية الشخصية بالشعر والجسم والبشرة، وغيرهم كثير من الخصومات الخاصة على أسعار منتجات مختلفة أخرى بباقي أقسام الماركت.