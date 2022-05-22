نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف احدث عروض العثيم الاحد 22 مايو 2022 مهرجان التخفيضات في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لحضراتكم عروض العثيم الاحد والتي ينتظرها الجميع بشغف في جميع مدن المملكة العربية السعودية حيث تعد عروض العثيم واحده من اهم وافضل العروض الي تقدم لعملائها اقوي التخفيضات القوية والتي لم تسبق حيث تحتوي علي جميع ما يحتاجون إليه المواطنين دائما في جده والرياض والعديد من المدن من المستلزمات الغذائية والادوات المنزلية بمختلف أنواعها حيث يرغب العديد من الاستفادة من تلك المنتجات قبل انتهاء العرض.

عروض العثيم الاحد 21 شوال

تتضمن مجله عروض العثيم الأحد العديد من الأدوات المنزلية الهامة جدا والتي لا غني عنها لذالك نقدمها لكم ضمن هذا المقال الذي يحتوي علي كافه المنتجات الغذائية من فواكه واسماك ولحوم ومعلبات غذائية وجميع أنواع المشروبات وأيضا كافه أنواع الملابس الخاصة بالرجال والأطفال والنساء وجميع مستحضرات التجميل والكريمات والزيوت الطبيعية أيضا بسعر لا يقبل المنافسة ابدآ لذالك نقدمها لكم من خلال موقع ثقفني كي تستفيدوا من هذا العرض المميز.

مجله عروض أسواق العثيم

تتضمن مجله العروض الخاصة بالعرض الأسبوعي التي تقدمه أسواق العثيم العديد من المنتجات والسلع حيث تحتوي علي الفواكه الطازجة بجميع أنواعها وكافه المكسرات والحلويات الشرقيه حيث تقدم خصومات تصل إلى 50% علي جميع المأكولات بخصم كبير للغايه لذالك نقدم لكم كافه ما يتواجد في متاجر وأسواق العثيم هنا كي تتعرفوا علي المنتجات بأسعارها المميزة للغايه كي تستفيدوا منها.

تتضمن أسواق العثيم العديد من المنتجات الهامة للغايه حيث تحتوي علي سمن المراعي وكب كيك بسعر 10 ريال سعودي وجبن المراعي وخبز لوزين شرائح بسعر 8.50 ريال سعودي فقط وبرجر بقري أيضا كما تشمل جميع أنواع المساحيق والمنظفات بجميع أنواعها حيث تقدم مبيض الملابس وصابون اريال وصابون تايد اصلي وصابون صاحون فيري بلس وصابون بونكس اصلي وصابون يد وجل حمام أيضا.

كما تشمل أيضا عروض العثيم زود رقائق وزود كروسان شوكلاته وزود خبز ومعمول بالتمر وخبز وبرجر بالسمسم وجميع انواع البسبوسه وتورته نصفين وسط وكيك كيك وبيزا حجم وسط ولقمه القاضي كما تحتوي عروض العثيم الأحد علي نشاه الذرة بسعر 5 ريال سعودي فقط ولقمه القاضي وبطاطس وكاسترد وجميع أنواع المشروبات الغازية ومشروبات الفواكه الطبيعية أيضا لذالك سارعوا في الاستفادة من هذا العرض قبل نفاذه.

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