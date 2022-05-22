شوف عروض بنده الأسبوعية خصم مضاعف يصل ل 60% من 22 مايو وحتي 30 مايو تسوق بسرعة

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عروض بنده الأسبوعية سوق بنده يعتبر من أكبر الأسواق الشهيرة المتواجدة في المملكة العربية السعودية، كما أن هذا الهايبر يقوم بخدمة العديد من العملاء التي وصل عددهم حوالي مائة مليون وستون زبون متواجدين في المملكة العربية السعودية وكذلك جمهورية مصر العربية، كما أن ذلك السوق يعد من القطاعات الضرورية المهمة المتخصصة في مجال التجزئة، وأيضًا يتضمن على سجل متميز ورائع يعود إلى سنة 1978.
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عروض بنده الأسبوعية
يكون سوق بنده من إحدى الأسواق التي تختص بقطاع التجزئة، حيث أن ذلك الهايبر له أكبر المجموعات القوية مع الأعمال الرائعة المهمة المتواجدة بين كل شركة ومتجر بالمملكة العربية السعودية، وذلك لكي يتم بناء وتشييد شركة تكون من الشركات الناجحة والكبيرة بين كافة الشركات والمتاجر في السعودية، كما أن هذا السوق يمتلك أكبر المجموعات التي مهدت الطريق لبناء تشييد عدة تصورات إيجابية.
خصومات بنده اليوم
- عروض بنده اليوم 3 قطع من المكرونة نوعها إيطاليانو مقدار 400 جرام تكون بسعر 10 بدلًا من 14.85 ريال سعودي.
- خصومات بنده 3 قطع من معجون الطماطم نوعه رنا مقدار 8 * 135 جرام يكون بسعر 20 بدلًا من 32.85 ريال سعودي.
- 1.25 لتر من سائل غسيل الصحون بالقوة البديلة للمبيض نوعه فيري يكون بسعر 15 بدلًا من 22.95 ريال سعودي.
- 185 جرام من لحم التونة الخفيف بزيت دوار الشمس نوعه الخير مقدار 5 حبات يكون سعرها 20 بدلًا من 32.50 ريال سعودي.
- عدد اثنان كيس من كرواسون بالجبن من النوع لوزين مقدار 60 جرام عدد 5 + 1 بسعر 12.95 بدلًا من 15 ريال سعودي.
- عدد اثنان كيس من صامولي أنصاف نوعه هارفي عدد 8 قطع تكون بسعر 5.50 بدلًا من 7 ريال سعودي.
- 135 جرام سينابوكس الجبن الكريمي تكون بسعر 12.95 بدلًا من 19.95 ريال سعودي.
- 500 جرام من الجبن نوعها إيدام الهولندية سعرها يكون 21.95 بدلًا من 79.95 ريال سعودي.
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