أجهزة في كل منزل وراء ارتفاع فاتورة الكهرباء ل 1000 جنية حتى لو أغلقت أحدهم مفاجأة للجميع إحذر

يتخيل البعض أن توفير الطاقة يحدث عند غلق مصابيح الإضاءة والأجهزة الكهربائية الموجودة بالمنزل ولكن البعض لا يعرف أن هناك بعض الأجهزة الكهربائية حتى عند غلقها تقوم أيضا بسحب الطاقة لأن هذه الأجهزة تقوم بتحويل الكهرباء إلى طاقة وهذا يؤثر على العداد ويجعل فاتورة الكهرباء مرتفعة جدا.

أجهزة تقوم بارتفاع فاتورة الكهرباء

تتوافر العديد من الأجهزة الكهربائية التي تستهلك الطاقة بكثرة دون غيرها:

الفرن الكهربائي

أحد أهم الأجهزة الكهربائية التي تستهلك الطاقة بقدر كبير ويكون الفاتورة مرتفعة جدا فى آخر كل شهر.

أحد أهم الأجهزة الكهربائية التي تستهلك الطاقة بقدر كبير ويكون الفاتورة مرتفعة جدا فى آخر كل شهر. الدفاية الكهربائية

تقوم الدفاية الكهربائية بسحب كمية كبيرة من الطاقة مما يجعل العداد الكهربائي يعد العديد من الفولت الكهربي.

تقوم الدفاية الكهربائية بسحب كمية كبيرة من الطاقة مما يجعل العداد الكهربائي يعد العديد من الفولت الكهربي. المكيف الكهربائي

وخاصة المكيف الفريون حيث يعد أضخم وأكثر الأجهزة المستهلكة للكهرباء فهو يكون شغال طوال اليوم لتبريد المكان فى الصيف ويقوم المرء بتشغيله فى الشتاء لتدفئة المكان أيضا .

وخاصة المكيف الفريون حيث يعد أضخم وأكثر الأجهزة المستهلكة للكهرباء فهو يكون شغال طوال اليوم لتبريد المكان فى الصيف ويقوم المرء بتشغيله فى الشتاء لتدفئة المكان أيضا . المكواة الكهربائية

المكواة من الأجهزة التي تعمل على زيادة الفاتورة الكهربائية شهريا وخاصة إذا كان استخدامها يومي على مدار الشهر.

المكواة من الأجهزة التي تعمل على زيادة الفاتورة الكهربائية شهريا وخاصة إذا كان استخدامها يومي على مدار الشهر. المايكرويف الكهربائي

أحد الأجهزة الكهربائية التي لا يمكن الاستغناء عنها يوميا لما لها من سرعة فائقة فى تسخين الأكل كأنه طازج دون عناء بالضغط على عدة أزرار وبالتالي يترتب على تلك السرعة استهلاك كميات كبيرة من الطاقة.

بدائل بسيطة لتوفير الكهرباء

يعانى الكثيرون من إرتفاع فى فاتورة الكهرباء لذلك يبحث البعض عن بدائل أكثر توفيرا للكهرباء: