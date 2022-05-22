نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أجهزة في كل منزل وراء ارتفاع فاتورة الكهرباء ل 1000 جنية حتى لو أغلقت أحدهم مفاجأة للجميع إحذر في المقال التالي
يتخيل البعض أن توفير الطاقة يحدث عند غلق مصابيح الإضاءة والأجهزة الكهربائية الموجودة بالمنزل ولكن البعض لا يعرف أن هناك بعض الأجهزة الكهربائية حتى عند غلقها تقوم أيضا بسحب الطاقة لأن هذه الأجهزة تقوم بتحويل الكهرباء إلى طاقة وهذا يؤثر على العداد ويجعل فاتورة الكهرباء مرتفعة جدا.
أجهزة تقوم بارتفاع فاتورة الكهرباء
تتوافر العديد من الأجهزة الكهربائية التي تستهلك الطاقة بكثرة دون غيرها:
- الفرن الكهربائي
أحد أهم الأجهزة الكهربائية التي تستهلك الطاقة بقدر كبير ويكون الفاتورة مرتفعة جدا فى آخر كل شهر.
- الدفاية الكهربائية
تقوم الدفاية الكهربائية بسحب كمية كبيرة من الطاقة مما يجعل العداد الكهربائي يعد العديد من الفولت الكهربي.
- المكيف الكهربائي
وخاصة المكيف الفريون حيث يعد أضخم وأكثر الأجهزة المستهلكة للكهرباء فهو يكون شغال طوال اليوم لتبريد المكان فى الصيف ويقوم المرء بتشغيله فى الشتاء لتدفئة المكان أيضا .
- المكواة الكهربائية
المكواة من الأجهزة التي تعمل على زيادة الفاتورة الكهربائية شهريا وخاصة إذا كان استخدامها يومي على مدار الشهر.
- المايكرويف الكهربائي
أحد الأجهزة الكهربائية التي لا يمكن الاستغناء عنها يوميا لما لها من سرعة فائقة فى تسخين الأكل كأنه طازج دون عناء بالضغط على عدة أزرار وبالتالي يترتب على تلك السرعة استهلاك كميات كبيرة من الطاقة.
بدائل بسيطة لتوفير الكهرباء
يعانى الكثيرون من إرتفاع فى فاتورة الكهرباء لذلك يبحث البعض عن بدائل أكثر توفيرا للكهرباء:
- الغاز الطبيعى
أصبح الغاز احد الحلول الأقل توفيرا للكهرباء فبدلا من استخدام الفرن الكهربائي يستخدم البعض الفرن التي تشتغل بالغاز بدلا من استخدام الكهرباء.
- المروحة الكهربائية
يمكن استبدال المكيف الكهربائي بالمروحة الكهربائية على الرغم من أنها تعمل بالكهرباء إلا أنها أقل توفيرا للكهرباء.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أجهزة في كل منزل وراء ارتفاع فاتورة الكهرباء ل 1000 جنية حتى لو أغلقت أحدهم مفاجأة للجميع إحذر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.