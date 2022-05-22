نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملعقة سحرية لإزالة الألوان من الملابس بسرعة الصاروخ مهما كانت قديمة ومستعصية هترجع جديدة في ثواني في المقال التالي
تبحث الكثير من السيدات على الحصول على ملابس ناصعة البياض ومحاولة التخلص من إزالة الالوان والبقع الداكنة والأوساخ والأتربة المتراكمة على الملابس بأقل مجهود وأقل سعر وتكلفة حيث كثير ما تقوم بشراء مساحيق التنظيف غالية الثمن وكثير ما تعاني ربات المنازل عن طرق التنظيف ولكن بدون جدوى وسوف نتناول طريقة تحضير مسحوق إزالة البقع بأقل المكونات الممكنة والتي يمكن أن تتوافر في كل منزل وبدون الحاجة إلى دعك الملابس وتنظيفها وذلك عن طريق استخدام الخل حيث يعتبر الخل من المواد الحامضية التي تساعد في التخلص من البقع حيث يتفاعل مع تلك البقع وسوف نوضح ذلك بالتفصيل.
فكرة كريم الحلاقة لإزالة البقع من الملابس
قد يستغرب الكثير من استخدام كريم الحلاقة لإزالة البقع وسوف نتناول أهم طرق استخدامه خلال تلك السطور
المكونات
- ملعقة كبير من كريم الحلاقة.
- ملعقة كبيرة من الملح.
- ماء.
- بيكربونات صوديوم.
طريقة التحضير
- نقوم بوضع ملعقة كبيرة من كريم الحلاقة ونضع ملعقة كبيرة من الملح.
- نقوم بوضع ملعقة كبيرة من بيكربونات الصوديوم ونخلط تلك المكونات جيدًا نضيف القليل من الماء ونخلط تلك المكونات ونضعها على البقع ونتركها لمدة ساعة إلى ساعتين.
- سوف نلاحظ تعمق وتغلغل تلك المواد مع البقع نقوم بغسل الملابس مرة أخرى في الغسالة بعد في نقعها في تلك المكونات وسوف نلاحظ نتيجة مدهشة.
فكرة الخل لإزالة البقع من الملابس
يعتبر الخل من المواد الحامضية التي تخلصنا من البقع في ثواني حيث كان يستخدم منذ قديم الزمان وسوف نتناول طريقة استخدامه خلال تلك السطور
المكونات
- ملعقة كبيرة من الخل.
- ماء.
- ملح ليمون.
طريقة التجهيز
- نقوم بوضع ملعقة كبيرة من الخل ونخلطها مع ملعقة كبيرة من ملح الليمون حتى يصبح كل المكونين متجانسين.
- نقوم بوضع بعض قطرات الماء نقوم بوضع تلك الخليط على الملابس وخاصة أماكن تواجد البقع نقوم بتركها ثم نقوم بغسل الملابس في الغسالة بعد ذلك وسوف نلاحظ التخلص من البقع في ثواني بدون الحاجة إلى استخدام أي مساحيق تنظيف وبدون أي تكلفة.
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