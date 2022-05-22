مفاجاة فكرة عبقرية هتقلل فاتورة الكهرباء للنصف هتفرق معاك كتير أوي جربها بنفسك !!

مع اقتراب فصل الصيف تنتشر ظاهرة ارتفاع فاتورة الكهرباء مع تشغيل التكييف والمرواح وغيرها من أجهزة المبردات الكهربائية وكثير ما يعاني البعض من ارتفاع الفاتورة والانزعاج عن سدادها ولكن هناك بعض الحيل السهلة التي يمكن عملها في المنزل لتخفيض فاتورة الكهرباء علاوة على أنه يمكن إغلاق الأجهزة فور استخدامها لتقليل فاتورة الكهرباء والعمل على إغلاق الأنوار فور الانتهاء منها وسوف نتناول خلال هذا المقال الطرق السهلة لتقليل فاتورة الكهرباء بأسهل الطرق وسوف نلاحظ الفرق في الفاتورة بشكل ملحوظ

حركة سحرية تقلل فاتورة الكهرباء

هناك الكثير من الطرق السهلة التي تعمل على تقليل فاتورة الكهرباء وسوف نتناول أهم الحيل التي يمكن عملها لتقليل فاتورة الكهرباء.

المكونات المطلوبة

ملح.

ورق من الالومنيوم.

طريقة عمل الحركة السحرية

نحضر ورق من الالومنيوم ونضع به قليل من الملح.

نقوم بوضع قطعة الالومنيوم على العداد.

نلاحظ أن ضغط ورق الالومنيوم على العداد تقلل من فاتورة الكهرباء.

طرق توفير الكهرباء في المنزل

هناك العديد من الطرق الصحيحة التي يجب اتباعها لتوفير فاتورة الكهرباء شوف نوضح أهمها خلال تلك السطور

غلق الأجهزة الكهربائية فور الانتهاء من استخدامها وخاصة المرواح والتكيفات الكهربائية.

غلق الأنوار والضوء فور الانتهاء من ذلك.

فصل فيشة الشاحن الخاص بالهاتف المحمول فور الانتهاء من استخدامه.

فصل الخلطات الكهربائية فور الانتهاء من استخدامها.

محاولة خفض درجة حرارة الثلاجة فإن ذلك يقلل من استهلاك فاتورة الكهرباء.

محاولة استخدام المرواح بدلًا من استخدام المبردات الكهربائية.

بعض الطرق الطبيعية التي يمكن استخدامها لتقليل فاتورة الكهرباء

هناك بعض الطرق الذكية والطبيعية التي يمكن عملها في المنازل لتوفير من فاتورة الكهرباء وسوف نتناول أهمها خلال تلك السطور