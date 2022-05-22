نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة كراميش 2022 Karameesh على نايل سات وعرب سات لمتابعة أجمل برامج الأطفال في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الكثير من جماهير تلفزيون الأطفال من الأسر عن تردد قناة كراميش الجديد Karameesh على قمر نايل سات وعرب سات، حيث أعلنت قناة كراميش للأطفال عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن تردد القناة الجديد على نايل سات، حيث أن قناة كراميش تعتبر وجهة مميزة للأسرة العربية من أجل الاستمتاع بالبرامج المميزة وأجمل محتوى إبداعي مقدم للأطفال يتم بثه بشكل يومي على مدار الأسبوع وبشكل مجاني بالكامل، لذلك نحن اليوم عبر هذا المقال سوف نعرض لكم تردد قناة كراميش الجديد Karameesh على قمري نايل سات وعرب سات 2022.

أغاني قناة كراميش Karameesh

تعرض قناة كراميش للأطفال أجمل الأغاني والأناشيد التي تمزج ما بين تحقيق المتعة والتسلية للأطفال والإفادة كذلك، من أهل تعليمهم القيم والمبادئ الأخلاقية، وكذلك تعليم مهارات ما قبل سن الحضانة، ومن هذه الأغاني ما يلي:

أغنية واء واء شو بيبكي : وهي أغنية تدور حول أب يحاول مداعبة طفله الصغير، لإلهائه عن البكاء بالغناء والموسيقى، ويكتشف في نهاية الأغنية أن حفاضة الطفل تحتاج إلى التغيير.

أغنية نطنط : وهي أغنية جديدة من أداء ريتال العبد لله، وتم طرحها على القناة منذ يومين فقط، وتروي عن اللعب والمرح مع الأطفال وحركات القفز والرقص.

أغنية يؤبشني : وهي من أداء وغناء ريتال العبد لله، وتروي عن طفلة شقية تخطط لخطف أبيها كي يصالحها بعدما حدث خلاف بينهما بسبب شقاوتها.

أغنية مخبي حالك : وهي أغنية من أداء وغناء الطفلة زينة عواد، وتحكي عن ألعاب التخفي بين الأطفال.

تردد قناة كراميش Karameesh على نايل سات

يمكنك الآن استقبال قناة كراميش عن طريق ضبط جهاز الرسيفر الخاص بك على تردد القناة الجديد عبر قيم الاستقبال الخاصة بالقناة كما يلي:

اسم القمر: الصناعي نايل سات Nilesat

اسم القناة: كراميش Karameesh

تردد القناة 11603 معدل الاستقطاب أفقي H معدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 3/4 جودة القناة HD

تردد قناة كراميش Karameesh على عرب سات

اسم القناة: كراميش Karameesh

اسم القمر: عرب سات Arab sat

تردد القناة: 10815

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: أفقي H.

معامل تصحيح الخطأ: ¾

جودة القناة: SD.