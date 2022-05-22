نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة كرتون نتورك بالعربية CN 2022 اضبطه لمشاهدة مسلسلات الكرتون الرائعة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الكثير من أفراد الأسرة الصغار والكبار عن تردد قناة كرتون نتورك بالعربية CN 2022، حيث أن قناة نتورك يستحوذ على مكانة كبيرة في البيت العربي بين قنوات الأطفال الشهيرة، لما تتسم به القناة من مميزات عن بقية القنوات، ببث الكثير من مسلسلات الرسوم المتحركة بشكل حصري، كما أن لها طابعا خاصا وتعرض جانب مختلف من الثقافات المتعارف عليها داخل البيوت، كما أن مسلسلاتها تدبلج إلى اللغة العربية الفصحى من أجل أن يفهمها المشاهدين العرب، لذلك نحن نعرض اليوم تردد قناة كرتون نتورك بالعربية CN 2022 الجديد على قمري نايل سات وعرب سات، من أجل قضاء وقت مسلي للأطفال في الأسرة خاصة خلال أجازة آخر العام الصيفية والتجمعات العائلية.

برامج قناة كرتون نتورك بالعربية CN 2022

تبث نتورك بالعربية مجموعة كبيرة من مسلسلات وعروض الرسوم المتحركة مدبلجة إلى اللغة العربية من لغتها الأصلية، ومن هذه المسلسلات ما يلي:

مسلسل نانا زنانة: وهو يحكي عن الذبابة نانا ومغامراتها المختلفة داخل الحلقات

مسلسل أبطال تايتنز: في حلقاته الجديدة

مسلسل بن تن: وهو المسلسل الذي يدور حول البطل المدهش بن تن وساعته الخارقة

مسلسل أصدقاء ليجو

مسلسل باربي

مسلسل عالم غامبول: وهو المسلسل المفضل لدى جميع الأطفال بأبطاله غامبول وداروين.

تردد قناة كرتون نتورك بالعربية CN 2022 على نايل سات

وفي هذا السياق صرحت إدارة قناة كرتون نتورك بالعربية إلى أن معلومات الاستقبال الخاصة بالقناة لاستقبالها على قمر النايل سات هي كما يلي:

القمر الصناعي: نايل سات Nilesat

اسم القناة: كرتون نتورك CN

تردد القناة 12226 معامل الاستقطاب أفقي H معدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 5/6 الجودة SD

تردد قناة كرتون نتورك بالعربية CN 2022 على عرب سات

ومن أجل ضبط تردد قناة كرتون نتورك بالعربية CN الجديد 2022 على القمر الصناعي عرب سات أو بدر 6، يمكن ضبط الجهاز على البيانات التالية:

اسم القمر الصناعي: عرب سات Arab sat

اسم القناة: كرتون نتورك CN