مش هيدخل البت تاني ” طرد البرص أو الوزغ من المنزل نهائيا بطريقة فعالة ومجربة “

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الكثير من الناس لا يحبون فصل الصيف بسبب كثرة الحشرات فيه والزواحف، وعلى الرغم من برودة الشتاء إلى أنه يحمي المنازل من الحشرات والزواحف، ويعد من اكثر الأشياء المزعجة من أجل أطفالهن وخوف على أطفالهم من أضرار اقتراب الحشرات والزواحف، وفي المقال التالي نساعدكم في الطرق الفعالة للتخلص من الحشرات والزواحف بطرق آمنة. طرق طرد الحشرات والزواحف من المنزل الطريقة الاولى باستخدام الفازلين والنعناع:

خلط كمية من الفازلين والنعناع.

دهان الأبواب والنوافذ.

الفازلين يزعجهم فلا يستطيعون دخول المنزل ورائحة النعناع النفاذة تساعد أيضا في طردهم.

خلط كمية من الفازلين والنعناع. دهان الأبواب والنوافذ. الفازلين يزعجهم فلا يستطيعون دخول المنزل ورائحة النعناع النفاذة تساعد أيضا في طردهم. الطريقة الثانية باستخدام إكليل الجبل والنعناع:

تعليق نبات إكليل الجبل والنعناع.

اكليل الجبل يزعج الحشرات فلا يستطيعون دخول المنزل ورائحة النعناع النفاذة تساعد أيضا في التخلص منهم.

تعليق نبات إكليل الجبل والنعناع. اكليل الجبل يزعج الحشرات فلا يستطيعون دخول المنزل ورائحة النعناع النفاذة تساعد أيضا في التخلص منهم. الطريقة الثالثة باستخدام الإضاءة:

استخدام الإضاءة يساعد في إبعاد الحشرات والزواحف فهي لا تحب الأماكن المضيئة و المعرضة لأشعة الشمس.

استخدام الإضاءة يساعد في إبعاد الحشرات والزواحف فهي لا تحب الأماكن المضيئة و المعرضة لأشعة الشمس. الطريقة الرابعة باستخدام الليمون والقرنفل:

تقطيع الليمون إلى نصفين.

غرس القرنفل في الليمون.

وضعهم في أماكن تواجد الحشرات.

تقطيع الليمون إلى نصفين. غرس القرنفل في الليمون. وضعهم في أماكن تواجد الحشرات. الطريقة الخامسة باستخدام القهوة:

وضع المياه داخل برطمان.

إضافة مسحوق القهوة إليها.

ستسقط الحشرات فيها.

الطريقة السادسة باستخدام اللبان والمسك:

اضافة المسك والمستكة على البخور.

تبخير المنزل بالكامل.

تمنع رائحة البخور دخول الحشرات إلى المنزل. نصائح للحفاظ على المنزل من الحشرات والزواحف التأكد من نظافة المنزل بشكل دوري.

حفظ المواد الغذائية في عبوات محكمة الغلق في الثلاجة.

التخلص من القمامة يوميًا مرة على الأقل.

حيث انت لا يجب عدم ترك تجمعات المياه في المطبخ أو البانيو.

التأكد من عدم وجود تسريبات في أنابيب الحوض.

كما أنه سد شقوق الحائط والمنافذ في المنزل.

كما أنه يجب وضع سلك ضيق على الأبواب والنوافذ. عمر شويل - جدة مش هيدخل البت تاني " طرد البرص أو الوزغ من المنزل نهائيا بطريقة فعالة ومجربة " - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مش هيدخل البت تاني ” طرد البرص أو الوزغ من المنزل نهائيا بطريقة فعالة ومجربة “ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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