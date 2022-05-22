نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البيكنج بودر والصابون ندمت إني ما عرفتها من زمان فكرة مش هتخطر على بالك جربيها بنفسك في المقال التالي
هناك بعض الوصفات الآمنة التي يمكن استخدامها في العديد من الاستخدامات سواء كانت للبشرة أو للشعر، وهذه الوصفات قد تساعد في إنجاز الكثير من الوقت وايضًا في توفير الكثير من التكاليف، ومن أهم الوصفات الرائعة التي تعتبر علاج فعال للعديد من المشاكل هي البيكنج باودر مع الصابون، ولذلك يبحث الكثير من النساء عن هذه الوصفة والتعرف على طريقة تطبيقها سواء كانت للبشرة أو للشعر تابعو معنا هذا المقال للتعرف على التفاصيل.
وصفة البيكنج باودر مع الصابون
هذه الوصفة تحتوي على العديد من المكونات الطبيعية التي تساعد في تنعيم وتفتيح البشرة والتخلص من أي بقع، أما للشعر فهي تعطي لمعان مميز والنعومة والجاذبية المطلوب كل ذلك بمكونات تتواجد في كل منزل فلا تحتاج إلى أي تكاليف عند تجهيز الوصفة، خطوات التحضير والتطبيق هي كالتالي:
مكونات الوصفة
- خمس ملاعق كبار من بشر الصابون.
- كوب كبير من الخل البيض.
- ملعقتين من عصير الليمون.
- ملعقتين كبار من البيكنج باودر.
طريقة التحضير والتطبيق على الشعر والبشرة
- حتى تحصلي على قوام كريمي ناعم يستخدم على الشعر أو حتى على البشرة استخدمي الخلاط الكهربائي او المضرب الكهربائي حتى يتم تجهيز المكونات.
- أضيفي إليه بشر الصابون أولًا.
- اضربي المكونات جيدًا لعدة دقائق حتى تلاحظين القوام الكريمي الصابون بدون أي تكتلات.
- أضيفي بعد ذلك الخل والليمون واعيدي الخلط مرة أخرى.
- وفي النهاية أضيفي البيكنج باودر على المكونات.
- بعد الحصول على الكريم المطلوب.
- يتم وضع الكريم على الشعر من الجذور وحتى الأطراف، ثم يصفف الشعر جيدًا مثل أي كريم تصفيف.
- كما يمكن وضعه على البشرة لمدة لا تقل عن نصف ساعة ثم غسل الوجه بالماء والغسول للحصول على أفضل النتائج
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