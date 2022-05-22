البيكنج بودر والصابون ندمت إني ما عرفتها من زمان فكرة مش هتخطر على بالك جربيها بنفسك

هناك بعض الوصفات الآمنة التي يمكن استخدامها في العديد من الاستخدامات سواء كانت للبشرة أو للشعر، وهذه الوصفات قد تساعد في إنجاز الكثير من الوقت وايضًا في توفير الكثير من التكاليف، ومن أهم الوصفات الرائعة التي تعتبر علاج فعال للعديد من المشاكل هي البيكنج باودر مع الصابون، ولذلك يبحث الكثير من النساء عن هذه الوصفة والتعرف على طريقة تطبيقها سواء كانت للبشرة أو للشعر تابعو معنا هذا المقال للتعرف على التفاصيل.

وصفة البيكنج باودر مع الصابون

هذه الوصفة تحتوي على العديد من المكونات الطبيعية التي تساعد في تنعيم وتفتيح البشرة والتخلص من أي بقع، أما للشعر فهي تعطي لمعان مميز والنعومة والجاذبية المطلوب كل ذلك بمكونات تتواجد في كل منزل فلا تحتاج إلى أي تكاليف عند تجهيز الوصفة، خطوات التحضير والتطبيق هي كالتالي:

مكونات الوصفة

خمس ملاعق كبار من بشر الصابون.

كوب كبير من الخل البيض.

ملعقتين من عصير الليمون.

ملعقتين كبار من البيكنج باودر.

طريقة التحضير والتطبيق على الشعر والبشرة