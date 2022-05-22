نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيكة الرواني المسقية بالشربات خفيفة وهشة وعالية وطعمها تحفة ومكوناتها إقتصادية في المقال التالي
تعتبر كيكة الرواني واحدة من الحلوى التي لديها نكهة ومذاق شهي حيث يقبل على تناولها الكثيرين وازداد تحضيرها في المطابخ المصرية بكثرة ومن خلال مقالنا اليوم سنقدم إليكم الخطوات التي تتبع من أجل تحضير كيكة الرواني.
تحضير كيكة الرواني
تعتبر كيكة الرواني واحدة من أنواع الحلوى الشهية التي يتم تحضيرها بكل سهولة في المنزل كما أن المقادير غير مكلفة على الإطلاق وإليكم في السطور الآتية مقادير تحضير كيكة الرواني.
مكونات كيكة الرواني
- كأس من الدقيق الأبيض متعدد الاستخدامات.
- كوب إلا ربع الكوب من دقيق السميد.
- كأس من السكر الأبيض.
- خمسة بيضات بدرجة حرارة الغرفة.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة.
- نصف ملعقة صغيرة من الملح.
- ثلاثة ملاعق كبيرة من جوز الهند.
مقادير الشربات
- نصف كأس من العسل الأبيض.
- كأسان من المياه الساخنة.
مقادير تزيين الوجه
ثلاثة ملاعق من جوز الهند.
ثلاثة ملاعق من الفستق المجروش.
خطوات تحضير كيكة الرواني
أهم ما يميز خطوات التحضير أنها بسيطة وغير مكلفة على الإطلاق وإليكم في السطور الآتية الخطوات التي تتبع من أجل تحضير كيكة الرواني.
طريقة تحضير كيكة الرواني
- يتم الحصول على إناء كبير الحجم ويتم وضع فيه كلًا من البيض والسكر والفانيليا ويتم خلطهم سويًا بالاعتماد على المضرب الكهربائي.
- الاستمرار في الخلط لحين الحصول على قوام كريمي.
- الحصول على إناء أخر ويتم وضع فيه كلًا من الدقيق والسميد وجوز الهند والملك ويتم خلطهم سويًا لحين أن يختلطوا ويتم الحصول على خليط الكيك.
- القيام بالحصول على صينية يتم دهها بكنية من الزيت ثم يتم وضع خليط الكيك وبعد ذلك يتم وضع الصينية في الفرن وتركها لحين النضج.
- يتم إخراج الصينية من الفرن بعد أن تنضج ثم يتم وضعها لحين أن تبرد قبل سقيها بالشربات.
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