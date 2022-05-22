كيكة الرواني المسقية بالشربات خفيفة وهشة وعالية وطعمها تحفة ومكوناتها إقتصادية

تعتبر كيكة الرواني واحدة من الحلوى التي لديها نكهة ومذاق شهي حيث يقبل على تناولها الكثيرين وازداد تحضيرها في المطابخ المصرية بكثرة ومن خلال مقالنا اليوم سنقدم إليكم الخطوات التي تتبع من أجل تحضير كيكة الرواني.

تحضير كيكة الرواني

تعتبر كيكة الرواني واحدة من أنواع الحلوى الشهية التي يتم تحضيرها بكل سهولة في المنزل كما أن المقادير غير مكلفة على الإطلاق وإليكم في السطور الآتية مقادير تحضير كيكة الرواني.

مكونات كيكة الرواني

كأس من الدقيق الأبيض متعدد الاستخدامات. كوب إلا ربع الكوب من دقيق السميد. كأس من السكر الأبيض. خمسة بيضات بدرجة حرارة الغرفة. ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة. نصف ملعقة صغيرة من الملح. ثلاثة ملاعق كبيرة من جوز الهند.

مقادير الشربات

نصف كأس من العسل الأبيض. كأسان من المياه الساخنة.

مقادير تزيين الوجه

ثلاثة ملاعق من جوز الهند.

ثلاثة ملاعق من الفستق المجروش.

خطوات تحضير كيكة الرواني

أهم ما يميز خطوات التحضير أنها بسيطة وغير مكلفة على الإطلاق وإليكم في السطور الآتية الخطوات التي تتبع من أجل تحضير كيكة الرواني.

طريقة تحضير كيكة الرواني