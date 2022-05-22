نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف اجدد عروض بنده الاحد 21 شوال 1443 الموافق 22 مايو 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد عروض بنده الاحد من العروض التي ينتظرها جميع المواطنين كي يستفيدوا بالخصومات التي تقدمها علي جميع سلعها الغذائية المتنوعة حيث تقدم عروض بنده عروض أسبوعيه وعروض يوميه دائما كي يستفيد جميع الأشخاص بها لذالك هناك عمليات بحث كبيره من المواطنين لمعرفه العرض المقدم اليوم والاستفادة بالتنزيلات الكبيرة للغايه التي تصل إلي نصف الثمن في جميع الفروع لذالك سنقدمه لحضراتكم من خلال هذا المقال.

عروض بنده الاحد

تحتوي عروض بنده الاحد علي جميع ما يحتاج الية كل فرد حيث تقدم الملابس الرجال والنسائي وجميع الأحذية ومستحضرات التجميل والمنظفات وجميع منتجات العناية بالبشرة والكريمات والزيوت الطبيعية ألمميزة للغايه كما تقدم أيضا في جميع متاجرها وأسواقها في جميع المدن في المملكة العربية السعودية الحلويات والمكسرات وأيضا البقوليات والفواكه واللحوم والخضروات الطازجة وجميع أنواع المعلبات الغذائية.

مجله عروض بنده الاحد 21 مايو

تحتوي عروض بنده في عرضها اليومي علي الحمص بعصره الليمون المراعي بسعر 5.95 ريال سعودي واللبنه الفاخره كامله الدسم المراعي بسعر 14.95 ريال سعودي فقط وجبنه مطبوخه دوبل كريم شيدر قابله للدهن وجبن شيدر معلب ايضا والزبده الطبيعيه وجبن مثلثات وجبن رومي مصري وجبن فيتا وجميع انواع الجبن والالبان تجدونه ضمن عروض بنده اليوم.

تشمل عروض بنده الاحد جميع أنواع الألبان الطبيعية حيث تقدم حليب مجفف انكور اليومي بلس وحليب مدعم غني بالاياف نيدو وحليب عضوي قليل الدسم ارلا وحليب طويل الاجل وحليب ندي طويل الأجل وجبنه بالقشطه وجبنه كريمه وزبده غير مملحه وزبادي يوناني أيضا بسعر لا يقبل المنافسة ابدا.

تحتوي ايضا عروض بنده علي جميع اللحوم الطازجه واللحوم المجمده حيث تقدم في العرض الاسبوعي اللحم البقري البرازيلي والبرجر البقري لبرازيلي ونقائق بقري برازيلي بسعر 28.95 ريال سعودي وفخذ خروف استرالي بالعظم ومكعبات لحم بقري استرالي ايضا ودجاج التنميه وجاج متبل ايضا بسعر 15.95 ريال سعودي فقط.

تشمل ايضا مجله العروض اليوميه برجر الدجاج والخضار لمشكل بجميع انواعه واصابع الدجاج الحار بسعر 30.95 ريال سعودي والزنجر وكريمه الطبخ وجميع انواع البسكويت حيث تحتوي علي معمول بالتمر والبسكويت المصري طويل بسعر 18.95 ريال سعودي فقط وكروسان ميني ساده بسعر 7.95 ريال سعودي فقط وكروسان ميني بالزعتر ايضا.

لقد قدمنا لحضراتكم اقوي التخفيضات المميزة والحصرية كي تستفيدوا منها وبالتخفيضات التي تقدمها في كافه متاجرها وأسواقها في جميع مدن المملكة العربية السعودية دائما كي يستفيدوا بها اقصي استفادة ويوفروا المال نظرا لارتفاع الأسعار في الفترة الأخيرة حيث عروض بنده غير هذا هوا شعارها في الفترة الأخيرة لذالك لا تفوتكم هذه التنزيلات فسارعوا في الاستفادة منها اقصي استفادة قبل انتهاء العرض.