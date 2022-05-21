شوف أقوي عروض بنده (hyper panda) على الاجهزة المنزليه والجوالات بتخفيضات هائلة لاول مرة في المملكة

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أقوي عروض بنده (hyper panda) على الاجهزة المنزليه والجوالات تقدم ماركت بنده أقوى عروض بنده على الجوالات والإلكترونيات وكل الأجهزة التي يحتاج إليها أي شخص بأسعار مميزة وهذه العروض خاصة بالأسبوع الحالي في شهر مايو الجاري لعام 2022م، ومن المعروف أن أي عروض هي لها فترة معينة وتنتهي أو يأتي عرض آخر ربما أفضل أو أقل ميزة من الذي يسبقه، وكانت ماركت بنده الشهيرة في المملكة العربية السعودية من أفضل أنواع الأسواق لتوفير كافة خدمات المواطنين وتلبية مطالبهم. عروض بنده على الجوالات والإلكترونيات هاتف أوبو آي سعره 849 ريال سعودي بعد التخفيض.

بينما هاتف تي سي إل 20 سعره أصبح 849 ريال سعودي بدلًا من 1199 ريال سعودي.

هاتف لينوفو كي 14 سعره 379 ريال سعودي بدلًا من 449 ريال سعودي.

شاومي ريد مي نوت 10 إس سعره وصل من 949 ريال سعودي إلى 799 ريال سعودي.

أما سعر هاتف شاومي ريد مي 9 آي سعره 369 ريال سعودي بدلًا من 399 ريال سعودي وريد مي 10 شاومي سعره 549 ريال سعودي بدلًا من 599 ريال سعودي.

سامسونج آي 52 إس سعره وصل من 1659 ريال سعودي إلى سعر 1499 ريال سعودي بعد الخصم المميز.

فيفو في 20 سعره قبل الخصم 1299 ريال سعودي إلى أن وصل إلى 1229 ريال سعودي.

سامسونج جلاكسي آي 12 سعره 575 ريال سعودي بدلًا من 599 ريال سعودي.

بينما سعر هاتف فيفو واي 72 وصل من 1299 ريال سعودي إلى 1199 ريال سعودي. عروض بنده على الأجهزة المنزلية عصارة بلاك أند ديكر سعرها 349 ريال سعودي قبل الخصم و499 ريال سعودي قبل الخصم.

بينما سعر الخلاط اليدوي سينكور أصبح 369 ريال سعودي بعد أن كان 499 ريال سعودي.

أما تلفزيون سكاي وورث مقاس 42 بوصة سعرها كان 1599 ريال سعودي ووصل من 1199 ريال سعودي.

قطاعة مولينكس سعرها 189 ريال سعودي بدلًا من 249 ريال سعودي.

قلاية سينكور بدون زيت سعرها 189 ريال سعودي بدلًا من 359 ريال سعودي.

أما قلاية كي أون بدون زيت سعرها 239 ريال سعودي بدلًا من 299 ريال سعودي.

حلة ضغط بالسون كهربائية سعرها وصل من 579 ريال سعودي ووصل إلى 319 ريال سعودي.

أما حلة الضغط من شركة كولين سعرها وصل من 385 ريال سعودي إلى 249 ريال سعودي. عمر شويل - جدة أقوي عروض بنده (hyper panda) على الاجهزة المنزليه والجوالات بتخفيضات هائلة لاول مرة في المملكة - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف أقوي عروض بنده (hyper panda) على الاجهزة المنزليه والجوالات بتخفيضات هائلة لاول مرة في المملكة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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