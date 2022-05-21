نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أقوي العروض الاسبوعيه من ساكو ماركت Saco علي الاجهزة المنزليه ومستلزمات الحدائق اغتنم الفرصه في المقال التالي

إليكم أقوى تخفيضات عروض ساكو ماركت الجديدة لهذا الشهر في كل فروعها في المملكة العربية السعودية، ففي الفترة الحالية هناك تحطيمات وقنبلة من العروض والتخفيضات المميزة من جميع الماركات في المملكة بأسعار مميزة ومناسبة للكثير من فئات المجتمع حتى الطبقة الفقيرة حيث كان الهدف من هذه العروض هو تخفيف حدة وغلاء الأسعار في الفترة الحالية سواء محليًا أو عالميًا، وسيتناول موضوعنا أبرز العروض المقدمة من هايبر ساكو العالمية. تخفيضات عروض ساكو ماركت مايو 2022 عروض ساكو ماركت على الكراسي

مظلة متوفرة مع طقم جلوس تسع سبع أفراد سعرها وصل من 8.999 ريال سعودي إلى 5 آلاف و999 ريال سعودي.

بينما سعر المظلة البيضاء متينة الصنع يبلغ 869 ريال سعودي بدلًا من ألف و299 ريال سعودي.

أما سعر مظلة 3 في 3 مساحة 250 متر خضراء 179 ريال سعودي بدلًا من 269 ريال سعودي.

أرجوحة حديقة تسع لثلاثة أفراد سعرها وصل من ألف و749 ريال سعودي إلى ألف و149 ريال سعودي.

سعر مظلة حديقة خارجية تسع لأربعة أشخاص وصل من ثلاثة آلاف و799 ريال سعودي إلى ألفين و499 ريال سعودي.

ويأتي سعر أرجوحة الحديقة الصغيرة تسع لفردين فقط ألف و339 ريال سعودي بدلًا من ألف و99 ريال سعودي. عروض ساكو على الأجهزة المنزلية محضرة طعام حجم 6.7 لتر سعرها ألفين و99 ريال سعودي بدلًا من ألفين و729 ريال سعودي.

سعر صانعة الصلصة واالبطاطس بخمس شفرات للتقطيع تبلغ 249 ريال سعودي بدلًا من 319 ريال سعودي.

عصارة حجم 4.5 لتر سعرها 299 ريال سعودي بدلًا من 359 ريال سعودي.

أما سعر الخلاط اليدوي 550 واط يبلغ 99 ريال سعودي بدلًا من 117 ريال سعودي.

بينما يبلغ سعر محضرة الطعام 4 لتر وألف واط مصنوعة من الفولاذ يبلغ 399 ريال سعودي بدلًا من 499 ريال سعودي.

عصارة الحمضيات 1.5 لتر يبلغ سعرها 89 ريال سعودي بدلًا من 115 ريال سعودي.

فرامة 700 لتر وصل سعرها من 160 ريال سعودي إلى 109 ريال سعودي.

أما الفرامة 450 واط سعرها انخفض من 185 ريال سعودي ووصل إلى 179 ريال سعودي.

وهناك الفرامة التي تحتوي على وعاء وغطاء سعرها وصل إلى 119 ريال سعودي بعد أن كان 160 ريال سعودي. عمر شويل - جدة أقوي العروض الاسبوعيه من ساكو ماركت Saco علي الاجهزة المنزليه ومستلزمات الحدائق اغتنم الفرصه - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف أقوي العروض الاسبوعيه من ساكو ماركت Saco علي الاجهزة المنزليه ومستلزمات الحدائق اغتنم الفرصه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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