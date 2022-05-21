نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده السعودية على السلع الغذائية تصل إلى 70% في المقال التالي
يكون سوق بنده من الأسواق الكبيرة والشهيرة التي تتواجد بالمملكة العربية السعودية، حيث أن ذلك السوق يعمل على خدمة الكثير من الزبائن التي وصلوا نحو مائة مليون وستون عميل يتم تواجدهم بالمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، حيث أن هذا الهايبر يكون من أهم القطاعات الضرورية التي تختص بمجال التجزئة، وكذلك فهو يمتلك سجل رائع ومتميز يرجع لسنة 1978.
عروض بنده السعودية
سوق بنده يعتبر من ضمن الأسواق المتخصصة في قطاع التجزئة، كما أن هذا السوق يمتلك أقوى المجموعات الكبيرة معها أهم الأعمال الرائعة التي تتواجد بين كل متجر وشركة في المملكة العربية السعودية، وهذا يتم لبناء وتشييد شركة من أكبر الشركات الناجحة بين كل المتاجر والشركات بالمملكة العربية السعودية، حيث أن ذلك الهايبر لديه مجموعات كبيرة مهدت الطريق لتشييد وبناء عدة تصورات إيجابية.
تخفيضات بنده اليوم
- فيلية الدجاج من النوع أمريكانا مقدار 420 جرام يكون بسعر 16.95 بدلًا من 22.95 ريال سعودي.
- زنجر فيليه الدجاج الحار المقرمش من النوع أمريكانا مقدار 420 جرام يكون بسعر 19.95 بدلًا من 26.95 ريال سعودي.
- الجبن موزاريلا المبشور كامل الدسم من النوع المراعي مقدار 750 جرام + 250 جرام يكون بسعر 28.95 بدلًا من 33.50 ريال سعودي.
- 150 جرام من شوكولاتة بالحليب من النوع هرشيز كيسز يكون بسعر 11.95 بدلًا من 19.95 ريال سعودي.
- اللبنة كاملة الدسم نوعها نادك مقدار 400 جرام تكون بسعر 8.95 بدلًا من 13.95 ريال سعودي.
- 300 كيس من أكياس الشاي نوعه ليبتون يكون بسعر 29.95 بدلًا من 50.25 ريال سعودي.
- كوادريتي لوكر مقدار 110 جرام يكون بسعر 8.95 بدلًا من 11.95 ريال سعودي.
- البطاطس المقلية الرفيعة من النوع داري مقدار اثنان كيلو جرام للكيس الواحد يكون بسعر 12.95 بدلًا من 20.95 ريال سعودي.
- ستريبس الدجاج من النوع سيارا مقدار 750 جرام يكون بسعر 22.95 بدلًا من 43.95 ريال سعودي.
- واحد لتر من كريمة الطبخ نوعها المراعي بسعر 21.50 بدلًا من 27.75 ريال سعودي.
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