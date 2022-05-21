نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف احدث عروض هايبر بنده اليوم السبت الموافق 21 مايو 2022 اقوي الخفيضات في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم من خلال موقع ثقفني عروض هايبر بنده اليوم والتي ينتظرها كافه المواطنين والمقيمن من خارج المملكة العربية السعودية أيضا في جميع المدن حيث ينتظرها كافه الأشخاص في كل أسبوع للاستفادة من التخفيضات المميزة للغايه التي تقدمها علي كافه سلعها الغذائية ومنجاتها المميزة حيث تحتوي عروض هايبر بنده علي جميع الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية والتي يحتاج إليها كل منزل حيث تستمر هذه العروض علي كافه المنتجات وحتي نهاية الأسبوع.

عروض هايبر بنده اليوم

تحتوي عروض هايبر بنده اليوم في يوم السبت الموافق 20 شوال 1443 علي اقوي التخفيضات علي كافه سلعها الغذائيه حيث تحتوي عروض بنده وهايبر بنده علي جميع الخضروات حيث تقدم الخس الرومي والخيار الطازج والملوخية الخضراء والزيتون والباذنجان والجزر بجميع أنواعه كما تقدم أيضا المعلبات الغذائية وكافه أنواع اللحوم والجبن والألبان الطازجة بخصم يصل إلى 50% علي كافه هذه المنتجات.

مجله عروض هايبر بنده السبت

تحتوي أيضا عروض هايبر بنده السبت علي اقوي المنتجات الغذائيه حيث تقدم البرجر البقري الكلاسيك امريكانا بسعر 21.95 ريال سعودي وخضار امريكانا وأصابع دجاج التمنيه بسعر 30 ريال سعودي وزينجر الدجاج أيضا وبرجر الدجاج جامبو الكبير وكبه لحم بقر الكبير وشرائح دجاج الشهي الكبير بسعر 47.95 ريال سعودي فقط كما تحتوي أيضا عروض هايبر بنده علي دجاج دو وفخاذ دجاج وصدور الدجاج والخضار بسعر 6.95 ريال سعودي .

تتضمن عروض هايبر بنده أرز بسمتي تاج الوليمه 10 كيلو بسعر 61.95 ريال سعودي فقط وأرز بسمتي شاليمار بسعر 54.95 ريال سعودي وجميع أنواع المعلبات الغذائية حيث تحتوي علي لحم التونه خفيف بسعر 10.95 ريال سعودي وفطر مقع شرائح وورق العنب المعلب أيضا بجميع أنواعه.

تتضمن ايضا عروض هايبر بنده اليوم اكياس الشاش وهيل زيدني وجميع انواع الزبادي اليوناني ندي بسعر 10.95 ريال سعودي فقط وحليب مبخر لونا بسعر 6.95 ريال سعودي واصابع المكسرات التي يعشقها الجميع وشراب سن توب ايضا بسعر 13.95 ريال سعودي والعديد من المنتجات والسلع الغذائية الأخري التي تجدونها في الصور الخاصه بالعرض الاسبوعي الذي قد قدمناه لحضراتكم.