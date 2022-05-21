نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف اقوي عروض العثيم السبت الموافق 21 مايو 2022 عروض اليوم الأخير من الويكند في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد عروض العثيم السبت من العروض الهامه للغايه في المملكه العربيه السعوديه والتي تقدم لعملائها اقوي انواع التخفيضات المميزه والحصريه دائما حيث تحتوي علي جميع المنتجات والسلع الغذائيه بجميع انواعها حيث تقدم في كافه اسواقها ومتاجرها وفي جميع فروعها في كافه مدن المملكة العربية السعودية جميع أنواع الفواكه والدواجن واللحوم والخضروات الطازجة بكافه أنواعها حيث يستمر هذا العرض ليوم واحد فقط.

عروض العثيم السبت

تتضمن عروض العثيم السبت اقوي التخفيضات المميزة التي تصل الي نصف الثمن علي كافه أنواع المنتجات والسلع الغذائيه والأدوات المنزلية بجميع اعنواها حيث تحتوي علي جميع الشاشات التليفزونيه وأدوات هامه للغايه والتي سوف نقدمها لحضراتكم من خلال هذا المقال من خلال موقع ثقفني كي تستفيدوا بأقوى الخصومات علي هذه المنتجات حيث يمكن لحضراتكم التعرف عليها من خلال مجله العروض التي سنقدمها لكم كي تستفيدوا بالخصومات المقدمة علي عروض العثيم السبت.

مجله عروض العثيم اليوم السبت

تحتوي أسواق ومتاجر عبدلله العثيم علي مقلاه رويال فورد بسعر 39.95 ريال سعودي فقط ومحضر قهوة بانيكس بسعر 55 ريال سعودي ومكيف جيباس صحراوي بسعر 42 ريال سعودي فقط كما تتضمن أيضا مروحه سوبر بس استناد بسعر 149 ريال سعودي وطباخه أرز كيون بسعر 110 ريال سعودي فقط ومقلاه هوم واي بسعر 99 ريال سعودي فقط كما تشمل أيضا قدر ضغط العربي وقدر ضغط السيف بسعر 110 ريال.

يمكن لحضراتكم الاستفادة من جميع المنتجات من خلال الذهاب لأقرب فرع لديكم والاستمتاع بالخصومات المميزه للغايه التي تقدمها أسواق العثيم حيث تحتوي علي الفراولة والزيتون السود ومياه بيرين بسعر 8.95 ريال سعودي والحلاوه الطحينية والمربي والجبن دوبل كريم وجبن رومي مصري والموز وأيضا لحم الغنم وتفاح جالا أفريقي أيضا بسعر 5.95 ريال سعودي وجميع تجهيزات المنزلية تجدونها ضمن العروض الأسبوعية.

كما تحتوي أيضا عروض العثيم علي اقوي النزيلات الكبيرة للغايه والتي تصل إلي 50% علي كافه المنتجات المميزة حيث تحتوي عروض العثيم علي قدر ضغط السيف وقدر ضغط العربي بسعر 289 ريال سعودي فقط وطقم قدر ديلسي بسعر 249 ريال سعودي كما تحتوي عروض العثيم السبت علي اقوي الخصومات علي الخلاط الكهربائي و مروحه سوبر بي ومكيف صحراوي أيضا ومحضره قهوة.