من إن نهرده إنسي الصراصير...اقوي وصفة للتخلص من الصراصير نهاية بلا عودة

اقوي وصفة للتخلص من الصراصير، مع بداية فصل الصيف وارتفاع درجة الحرارة ارتفاع بسيط تبدأ الصراصير تنتشر في كل مكان، بالإضافة إلى بعض الحشرات والزواحف الأخرى التي تجعل الإنسان يشعر بالضيق والاختناق وينفر من كل مكان فيه هذه الحشرات، لذلك تبحث ربة المنزل عن طرق تخلصها من الصراصير نهائيًا وبالفعل ومع التطور هناك الكثير من الوصفات التي تقضي على الصراصير.

اقوي وصفة للتخلص من الصراصير

خلاص ودعي الصراصير نهائيًا

بعد اتباع هذه الوصفة ودعي الصراصير لمده عامين إلى ثلاثة أعوام:

مكونات التخلص من الصراصير

كيس لبن نيدو.

500 جرام بودرة يوريك أسيد.

3 ملاعق دقيق.

3 ملاعق سكر.

طريقة تحضير الوصفة

قومي بوضع المكونات الجافة في وعاء غير مستخدم للطعام لأن هذه البودرة سامة بعد ذلك قومي بإضافتها وتقليبها جيدًا

حتى تتجانس هذه المكونات، بعد ذلك قومي بعجن هذه المكونات بالماء حتى تصبح عجينة متماسكة.

بعدها قومي عمل هذه العجينة على شكل كرات صغيرة وقومي بلصق هذه الكرات في جميع الأماكن الموجودة في الشقة.

وراء الأثاث وسوف تلاحظين عدم اقتراب الحشرات من المنزل نهائيًا حتى الصراصير لا تستطيع أن تدخل وتختفي تمامًا.

التخلص من الصراصير