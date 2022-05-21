من إن نهرده إنسي الصراصير...اقوي وصفة للتخلص من الصراصير نهاية بلا عودة

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اقوي وصفة للتخلص من الصراصير، مع بداية فصل الصيف وارتفاع درجة الحرارة ارتفاع بسيط تبدأ الصراصير تنتشر في كل مكان، بالإضافة إلى بعض الحشرات والزواحف الأخرى التي تجعل الإنسان يشعر بالضيق والاختناق وينفر من كل مكان فيه هذه الحشرات، لذلك تبحث ربة المنزل عن طرق تخلصها من الصراصير نهائيًا وبالفعل ومع التطور هناك الكثير من الوصفات التي تقضي على الصراصير.
اقوي وصفة للتخلص من الصراصير
خلاص ودعي الصراصير نهائيًا
بعد اتباع هذه الوصفة ودعي الصراصير لمده عامين إلى ثلاثة أعوام:
مكونات التخلص من الصراصير
- كيس لبن نيدو.
- 500 جرام بودرة يوريك أسيد.
- 3 ملاعق دقيق.
- 3 ملاعق سكر.
طريقة تحضير الوصفة
- قومي بوضع المكونات الجافة في وعاء غير مستخدم للطعام لأن هذه البودرة سامة بعد ذلك قومي بإضافتها وتقليبها جيدًا
- حتى تتجانس هذه المكونات، بعد ذلك قومي بعجن هذه المكونات بالماء حتى تصبح عجينة متماسكة.
- بعدها قومي عمل هذه العجينة على شكل كرات صغيرة وقومي بلصق هذه الكرات في جميع الأماكن الموجودة في الشقة.
- وراء الأثاث وسوف تلاحظين عدم اقتراب الحشرات من المنزل نهائيًا حتى الصراصير لا تستطيع أن تدخل وتختفي تمامًا.
التخلص من الصراصير
- إذا كانت الصراصير منتشرة في أنحاء المنزل أو الشقة فيجب تنظيف الشقة جيدًا وأزاله الكركبة منها
- وبالأخص تحت الأحواض وفي الخزانات حتى يمكنك التنظيف بكل سهولة ووضع مضادات لهذه الصراصير تقضي عليها وتبعدها من المنزل تمامًا.
- تبخير المنزل عن طريق البخور واستخدام ورق الغار يبعد الصراصير عن المنزل لأنه ينفر من رائحة ورق الغار ويطلق عليه دواء الصراصير، .
- كما يمكنك وضع أوراق الغار في جميع الأماكن المفترض أن تنتشر بها الصراصير.
- استخدام بعض المبيدات الحشرية مثل بودرة الصراصير الفعالة وهي طعام الصراصير عبارة عن طعام لهم عندما يتناولونه يتم القضاء عليهم.
- استخدام ألشطه الحمراء تبعد الصراصير عن الأماكن التي توضع فيها فإذا علمت المكان الذي يأتي منه الصراصير قم بوضع ألشطه في هذا المكان.
- وتعد الطريقة السابقة أحد الوصفات الفعالة للتخلص من الصراصير مع مراعاة التهوية الجيدة للمنزل وكذلك مسح المنزل باستمرار وبخاصة المطبخ فهو أكثر الأماكن التي بظهر فيها الصراصير.
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