نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف بنصف الثمن عروض متنوعة من Panda على الأجهزة المنزلية الكهربائية في المقال التالي

تسوق بنصف الثمن من Panda وHyper Panda وأشتري أفضل العروض الأسبوعية على الأجهزة المنزلية الكهربائية وأدوات المطبخ، كما ذكرنا لكم في مقال سابق عن عروض جبارة بنصف الثمن على البقالة والسلع التمونية، التي يستحقها جميع عملاء panda المميزين، وكما عودتكم يستمر العروض المميزة بجميع فروعها وأقسامها على مدار الأسبوع أو حتى نفاذ الكمية. بنصف الثمن عروض متنوعة من Panda على الأجهزة المنزلية الكهربائية طاهية مندي ATC، سعة 6 لتر، بسعر 194.00 ريال بدلاً من 299.00 ريال.

محضر طعام أرايتي، مكون من 6 قطع بسعر 169.00 ريال بدلاً من 289.00 ريال.

خلاط يدوي أرايتي، يعمل بقوة 1000 وات، مكون من 4 قطع، بسعر 169.00 ريال بدلاً من 239.00 ريال.

عجانة مع خلاط أرايتي، يعمل بقوة 550 واط، بسعر 369.00 ريال بدلاً من 769.00 ريال.

غلاية مياة كهربائية من أرايتي، بسعر 49.00 ريال بدلاً من 109.00 ريال.

قطاعة سينكور، تعمل بقوة 500 واط، بسعر 94.00 ريال بدلاً من 129.00 ريال.

عجانة ATC، بسعر 69.00 ريال بدلاً من 119.00 ريال. أجهزة كهربائية منزلية من أسواق Panda عصارة كينود، سعة 1 لتر، بسعر 95.00 ريال بدلاً من 139.00 ريال.

قطاعةKION كي وان، سعة 500 مل بسعر 49.00 ريال بدلاً من 79.00 ريال.

محضر قهوة ATC، بسعر 85.00 ريال بدلاً من 110.00 ريال.

موزع مياة دورا، بسعر 429.00 ريال بدلاً من 649.00 ريال. أدوات مطبخ متنوعة من Panda طقم كاسات شاي باسباتشي، مكون من 12 قطعة بسعر 10.00 ريال بدلاً من 17.00 ريال.

طقم حافظات طعام مستطيلة، مكون من 3 قطع أو مربعة مكون من 4 قطع بلاستيك، بسعر 9.95 ريال بدلاً من 12.00 ريال.

قدر ضغط ألومنيوم من السيف، سعة 7 لتر، بسعر 109.00 ريال بدلاً من 135.00 ريال.

طقم ملاعق عشاء لامبارت، مكون من 6 قطع، بسعر 15.00 ريال بدلاً من 21.00 ريال.

كيس فحم الحمراء، بوزن 1 كيلو بسعر، 12.00 ريال بدلاً من 14.00 ريال.

طقم قدور جرانيت مع غطاء ستانلس ستيل، متنوع من مستر كوك، مكون من 15 قطعة بسعر 399.00 ريال بدلاً من 660.00 ريال. أجهزة إليكترونية متنوعة من Panda تابليت بريف، بسعر 729.00 ريال بدلاً من 789.00 ريال.

سماعة لاسلكية من أوكي AUKEY، بسعر 89.00 ريال بدلاً من 159.00 ريال.

سماعة زكية من ريكسون متنوعة، 40 ملم، بسعر 169.00 ريال بدلاً من 299.00 ريال.

كابل نوع سي إلى نوع سي بورو، 1 متر بسعر 14.00 ريال بدلاً من 59.00 ريال. عمر شويل - جدة بنصف الثمن عروض متنوعة من Panda على الأجهزة المنزلية الكهربائية - ثقفني

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