شوف عروض جبارة بنصف الثمن من أسواق panda وHyper Panda على البقالة

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بنصف الثمن تسوق من أسواق panda وHyper Panda، أفضل العروض الأسبوعية، ويبحث الجميع من بين العروض المنتشرة بجميع الأسواق على ما يناسبهم من جوده المنتج وسعره أيضاً سواء كان أطعمة غذائيه، وسلع تمونية أو عروض إليكترونية وأجهزة كهربائية معمرة، وأدوات المطبخ، أختاري من بين العروض وأشتري أحتياجاتك من العروض قبل نفاذ الكمية، يستمر العرض لمدة أسبوع كامل بجميع فروع panda و Hyper Panda. عروض جبارة بنصف الثمن من أسواق panda وHyper Panda على البقالة برتقال للعصير مصري، سعر الكيلو 1.75 ريال بدلاً من 3.95 ريال.

3 حبات معجون رنا، 8 حبات × 135 جرام، بسعر 17.25 ريال بدلاً من 32.85 ريال.

كاتشب طماطم عبوة ضاغطة من هاينز، بوزن 910 جرام بسعر 11.95 ريال بدلاً من 24.50 ريال.

كرتونة مياة أكوافينا 30 قطعة × 330 مل، 1 حبة + الأخري مجاناً بسعر 14.95 ريال بدلاً من 29.90 ريال.

عسل نحل طبيعي 500 جرام، بسعر 22.95 ريال بدلاً من 41.95 ريال.

أرز مزة بسمتي أبو كاس 5 كيلو، بسعر 29.95 ريال بدلاً من 42.50 ريال. عروض البقالة حصري فقط للأعضاء بنصف السعر أنصاف صدور دجاج بلا عظم وجلد مجمده من ساديا، بوزن 450 جرام بسعر 12.95 ريال بدلاً من 18.95 ريال.

3 حبات متنوعة تونة خفيفة من قودي، 185 جرام، بسعر 14.95 ريال بدلاً من 29.85 ريال.

سكر ناعم الأسرة 13 كيلو، بسعر 34.95 ريال بدلاً من 45.95 ريال.

حليب مجفف كامل الدسم من أنكور، وزن الكيس 2.50 كيلو بسعر 67.95 ريال بدلاً من 84.25 ريال.

كرتونة دجاج مجمدة من دو، 10 حبات × 900 حرام، بسعر 154.95 ريال بدلاً من 176.95 ريال.

مسحوق غسيل متنوع من آريال مركز البلاتيني، بوزن 4.50، 5 كيلو، بسعر 46.95 ريال بدلاً من 89.95 ريال.

مناديل الوجه من بنده، 8 قطع × 150 منديل، بسعر 14.95 ريال بدلاً من 29.95 ريال. أقوي عروض البقالة والسلع التمونية من أسواق panda 2 + 1 مجاناً ذبادي متنوي من ندي، بسعر 10.95 ريال بدلاً من 16.50 ريال.

3 حبات حليب مبكر من لونا وزن الحبة 170 جرام، بسعر 6.95 ريال بدلاً من 11.85 ريال.

أصابع المكسرات بي كايند، 2 + 2 مجاناً وزن الحبة 40 جرام بسعر 27.90 ريال بدلاً من 35.80 ريال.

علبة أكياس شاي ربيع المذاق الأقوى، 100 كيس، سعر الحبة 12.50 ريال بدلاً من 14.50 ريال.

كرتونة مياة تانيا 40 قطعة × 330 مل، بسعر 13.95 ريال بدلاً من 18.50 ريال.

برطمان هيل أخضر من زينا بوزن 250 جرام، بسعر 28.95 ريال بدلاً من 41.95 ريال. عمر شويل - جدة عروض جبارة بنصف الثمن من أسواق panda وHyper Panda على البقالة - ثقفني

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