نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اسرار وخفايا طرق تثبت البرفان لاكثر من يوم واماكن الرش على الجسم في المقال التالي

عمر شويل - جدة تواجه النساء والرجال مشكلة عدم ثبات رائحة العطر وزوال رائحته خلال ساعات قليلة جدا حتى ولو كان العطر الذي يستخدمونه باهظ الثمن.

وتكون عملية زوال العطر سريعا خاصة في فصل الصيف لتعرض الجسم لحرارة الشمس التي تعمل على زوال رائحة العطر سريعا.

حتي لو كان العطر غالي الثمن ومن الأنواع الاصليةوهناك عدة عوال أخرى تعمل على زوال رائحة العطر كالتعرض للشمس كما ذكرنا.

ونوعية البشرة لصاحب العطر التي من الممكن أن تكون جافة فتعمل على تسرب العطر داخل الجسم وبالتالى زوال رائحته.

كما أن أماكن وضع العطر تعمل بشكل أساسي على زوال رائحته أو ثباتها لأن من المعروف لدى الأغلبية منا أن هناك أماكن معينة في الجسم إذا تم وضع العطر عليها فإن رائحته تثبت لمدة أطول.

ويساعد على إنتشار العطر بصورة أكبر، كما أن تركيزات العطور المختلفة تساعد أيضا على درجة ثباته ويجب أن نعرف أن رائحة العطر تتغير عند التفاعل مع جسدك.

وينتج عن هذا التفاعل رائحة أخرى مميزة للشخص لذلك عند شراء العطر يجب أن تشتري ما يناسب طبيعة بشرتك ويكون تفاعله مع الجسم يعطي رائحة قوية ومنعشة.

كيفية الحفاظ على العطر لأطول فترة ممكنة

اليوم سوف نتعرف على كيفية الحفاظ على رائحة العطر لفترة طويلة وماهي المناطق التي يجب وضع العطر عليها لثباته لأطول فترة ممكنة.

وكيف نعمل على تعتيق العطر بصورة صحيحة ليصبح كأنك إشتريت أغلى أنواع العطور كل هذا وأكثر من خلال السطور التالية.

طرق تثبيت العطر والأماكن الصحيحة التي يجب وضع العطر عليها لتثبيت رائحته والتي تساعد على إنتشاره:

وضع العطر على أماكن النبض :

كثيرا مانسمع أن وضع العطر على أماكن النبض يساعد في إنتشار رائحة العطر أكثر وثباتها وهذا صحيح مائة بالمائة فهذه الأماكن فعالة في تثبيت رائحة العطر لفترة طويلة جدا.

وهذه الأماكن هي خلف الأذنين وخلف الركبة وعلى جانبي الرقبة وعلى الجزء المجوف من الكوع وعند نبض راحة اليدين.

وضع العطر على الجلد المرطب:

من أكثر الطرق التي تساعد في تثبيت العطر هي ترطيب الجلد عن طريق أن تقوم بأخذ حمام ساخن وقبل إرتداء الملابس نضع العطر الخاص.

والذي يتفاعل مع البخار ودرجة حرارة الجسم ويثبت لأطول مدة ممكنة على الجسم.