شوف لولو هايبر ماركت وتخفيضات كبرى على مئات السلع تبدأ من خمسة ريال

بأسعار تنافسية تبدأ من خمسة وعشرة ريال يقدم لولو هايبر م ركت عروضه هذا الأسبوع، يحرص لولو دائماً على تقديم أفضل العروض وأقواها على جميع المنتجات المعروضة داخل فروعه، بهدف إرضاء اكبر عدد من العملاء واكتساب عملاء جدد من المتسوقين من أبناء الشعب السعودي والمقيمين داخل المملكة، كما تعتبر العروض الترويجية وسيلة جيدة لمنافسة المولات الأخرى وجذب أكبر عدد من المتسوقين.

عروض لولو هايبر ماركت

مائدة الطعام تكون أكثر جمالاً عندما يتم تقديم أنواع المخللات المختلفة إلى جانب الوجبات، ويعرض لولو مجموعة ممتازة من أنواع المخلل مثل:

كيلو من الزيتون الأسباني كبير مقابل 15 ريال فقط بدلاً من 23.10 ريال.

زيتون أخضر مصري سادة سعر الكيلو خمسة عشر ريالاً بدلاً من 21.90 ريال.

جبنة بيضاء براميلي أو اسطنبولي سعودي سعر الكيلو الواحد 15 ريال بدلاً من 21.5 ريال.

بيبي صدر حبش مدخن وزن نصف كيلو جرام مقابل ثلاثين ريال فقط بدلاً من 40.90 ريال.

لبنة تركية بريزيدن سعر الكيلو عشرين ريال بدلاً من 29.90 ريال.

هايبر لولو

جبنة بارميزان إيطالي وزن نصف كيلو جرام احصل عليها مقابل ثلاثين ريال بدلاً من واحد وأربعين ريال وخمس وتسعين هللة.

جبنة شيدر إنجليزي معتدلة حمراء/ بيضاء وزن نصف كيلو جرام مقابل 20 ريال بدلاً من 28.95 ريال.

زبيب ذهبي سعر الكيلو خمسة عشر ريالاً بدلاً من عشرين ريال.

احصل على خصم ثلاثين ريالاً عند شراء كيلو من المكسرات المشكلة المعروضة بسعر 30 ريال بدلاً من 60 ريال.

بومبيلا حلوى كريمي سعر الكيلو خمس وعشرين ريالاً بدلاً من 36.95 ريال.

مصاصة متنوعة سعر الكيلو 20 ريال بدلاً من 26.94 ريال.

لولو ماركت

احصل على كيلو من اللوز الذهبي مقابل 35 ريال فقط بدلاً من 50 ريال ووفر مبلغ 15 ريال سعودي.

فول سوداني محمص سعر الكيلو 15 ريال بدلاً من 22.90 ريال.

الجميل كاجو مشوي بقشره 500 جرام مقابل 20 ريال بدلاً من 34.90 ريال.

برجر الكبير دجاج مغلف بالخبز جامبو وزن كيلو جرام بسعر 20 ريال بدلاً من 29.65 ريال.

فاديكو أيس كريم 2 لتر متنوع بخمسة عشر ريال فقط بدلاً من 25.5 ريال.

Lulu hypermarket